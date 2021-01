Aerte critica que Igualtat prohibisca les eixides de les residències per a rebre atenció mèdica en el nivell 3

Així, ha manifestat la seua oposició a aquesta mesura, recollida en la resolució publicada aquest dijous per a actualitzar els protocols en les residències per l'evolució de la pandèmia regula els centres per a persones majors publicada ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per "anar en contra dels drets de les persones majors".

Així, ha assenyalat que fins ara, es podien fer aquestes eixides per a trasllat a hospital, atenció sanitària no demorable o causes imprescindibles a criteri mèdic professional, en qualsevol fase o nivell d'alerta, per a garantir l'atenció sanitària a les persones residents en centres però "des d'ahir ja no es poden realitzar".

A més, ha retret que s'haja publicat la resolució "sense haver avisat al sector, sense cap reunió prèvia per a fer aportacions i, fins i tot, en contra del que s'havia acordat amb les entitats que operen en aquest àmbit en les anteriors regulacions".

Sobre este tema, ha assenyalat que açò ha ocorregut quan s'ha incorporat l'obligació que els centres deixen lliures un 10% o un 15% de les places per a dur a terme aïllaments, "en contra del que fixaven les dos resolucions prèvies de la Conselleria, i que estava en vigor des del mes de maig".

Aerte ha apuntat que aquesta reserva va a provocar una major dificultat per a atendre persones depenents que necessiten aquests centres, ja que "redueix el nombre de places de la Comunitat Valenciana en quasi tres mil places, quan ja compta amb una de les ràtios més baixes d'Espanya".

"DESCONEIXEMENT DE LA REALITAT"

El president d'AERTE, José María Toro, ha assenyalat que després de la interlocució "adequada" per a preparar la normativa específica de Nadal, la Conselleria "torna a prendre les decisions sense escoltar al sector i, la qual cosa és pitjor, limitant els drets fonamentals de les persones que residixen en residències". "Açò demostra molt poca sensibilitat i, de nou, un desconeixement molt important de la realitat de les residències", ha afirmat

No obstant açò, sí que ha destacat el nou règim de visites, similar a l'acordat amb l'Administració en el període nadalenc, ja que permet un major contacte de les persones residents amb els seus familiars, "millorant la seua qualitat de vida".

La resolució també prohibeix els nous ingressos en centres que es troben en zones d'alerta 3 encara que no tinguen brots oberts, excepte emergència social indicada per la VICIPI. Aerte s'ha mostrat favorable al fet que aquests centres puguen fer nous ingressos per a assegurar aquests servicis a les persones que ho necessiten, com s'estava fent fins ara, amb PCR negativa i aïllament preventiu de deu dies, la qual cosa permet mantindre un nivell de seguretat adequat.

Aerte ha mostrat el seu rebuig a la limitació d'ocupació dels centres de dia, no depenents d'un centre residencial, al 50% en nivell 3 d'alerta quan en l'actualitat atenen al 100% dels usuaris, sempre que puguen mantindre la distància de seguretat. La proposta de la patronal, per a garantir la salut de les persones ateses en aquests centres, és que s'incorporen al procediment de vacunació que actualment els exclou com ja està ocorrent en altres comunitats autònomes.