L'amor com a arma de l'activisme mediambiental arriba a La Mutant amb l'estrena absoluta de 'Pasado_Mañana'

'Pasado_Mañana', escrita i dirigida per Toni Agustí, presenta un elenc integrat per Carlos Amador, Inés Muñoz i Bàrbara Monzú, a més del propi Agustí. El projecte va comptar des del principi amb el suport de la coordinadora artística de l'espai municipal, Marta Banyuls, que va veure en ell una aposta arriscada i compromesa d'acord amb el seu esperit artístic.

El punt de partida és l'esgotament d'una reconeguda activista mediambiental que decideix emprendre un viatge místic en busca de un nou missatge basat en l'amor que salve les ànimes de la gent davant un desastre mediambiental imminent, relata La Mutant en un comunicat.

A partir d'ací, la peça reflexiona sobre idees existencials de l'ésser humà com d'on venim o on anem, així com sobre la gestió de la incertesa en un planeta regit per la sobreinformación i la ràpida validesa de l'opinió, sense deixar de costat la dicotomia entre el bé i el mal o l'apassionant debat entre ciència i fe.

Amb 'Pasado_Mañana', Agustí aposta fermament per la poesia com a vehicle fonamental de la dramatúrgia, a més d'una forta càrrega lírica en el llenguatge recolzada per un discurs audiovisual i una posada en escena contemporània.

Osaka Club té com a objectiu donar eixida a projectes basats en temes actuals que mesuren la temperatura de la societat i la repercussió que tenen o no sobre la mateixa. Com arreplega la seua declaració d'intencions, pretén abordar "assumptes delicats, polèmics, debatibles, conflictius, però sobretot actuals".

Amb aquest segon projecte, la companyia pretén donar un salt qualitatiu aportant a la proposta escènica una integració plàstica i audiovisual, confirmant així la seua vocació multidisciplinària.