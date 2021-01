Coronavirus.- FSIE demana un pla de vacunació per als professionals educatius i que siguen considerats de risc

En un comunicat, reclama que aquests treballadors siguen considerats personal de risc en la campanya de vacunació i que es realitzen test per a "evitar una cascada de contagis" i conéixer l'estat actual de la pandèmia després de les festes nadalenques.

La seua principal petició és coordinar un calendari i un protocol de vacunes entre la comunitat educativa i la Generalitat "el més prompte possible", amb l'objectiu de protegir els treballadors del sector i fitar la possibilitat de nous brots. El Forum Educatiu Valencià seria, al seu juí, el lloc oportú per a rebre el pla detallat.

FSIE recorda així que els treballadors dels centres "assumeixen diàriament un gran risc sanitari, per la qual cosa haurien de tindre al seu abast la possibilitat de vacunar-se en ser un col·lectiu fonamental per a la societat i per a la conciliació familiar i laboral".

"La incidència del virus registrada en les últimes setmanes a la Comunitat fan necessària una acció ferma i decidida que assegure la protecció d'uns professionals que ho estan donant tot perquè un pilar fonamental de la societat seguisca en marxa. No se'ls pot demanar que ho arrisquen tot, i no donar-los protecció".

El sindicat també veu necessari que la Conselleria d'Educació informe als membres del fòrum de les dades sobre el nombre de docents infectats en el primer trimestre, per edats, i els necessaris per a suplir aquestes baixes. I igual que va demanar a l'inici de curs, que es facen els test pertinents per a "conéixer en quina situació partim després de les festes".

I defèn que, després del primer trimestre del curs 2020-2021, queda "més que demostrada" la necessitat d'un professional sanitari en els centres educatius per a detectar, controlar i vigilar qualsevol brot o incidència relativa a la COVID-19. Una mesura que permetria reduir la pressió sobre l'atenció primària i alleugerir el pes que suporten altres professionals.