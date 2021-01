El presidente de Canarias afirma que "no caben ultimátums" contra los inmigrantes en los hoteles

"No caben ultimátums. ¿Un inmigrante no puede estar en un hotel y no pasa nada si quien lo está es un condenado o un maltratador? quien es xenófobo lo demuestra con sus actos y quien no lo es también", dijo.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Torres insistió en que no se pueden hacer ultimátums cuando se está hablando de personas que llegan a las costas buscando un futuro.

"Hay a quienes escucho que no quieren que lleguen inmigrantes -continuó- cuando sus padres o sus abuelos emigraron a América buscando una vida mejor, y por cierto, en alguna ocasión no siendo bien recibidos y sin embargo hoy formamos parte de la realidad de hispanoamérica como canarios que han ayudado a su cultura como otros inmigrantes que llegaron".