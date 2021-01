Puig anuncia ajudes per les restriccions i l'oci nocturn demana 50 milions

El Govern valencià i els agents socials estan ja mans a l’obra per a concretar el pla d'ajudes als sectors productius afectats per les últimes restriccions per a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dijous una nova línia de subvencions dirigides als comerços i negocis directament perjudicats per les mesures, com el tancament de l'hostaleria a les 17.00 hores o el toc de queda a les deu de la nit.

Aquestes prestacions es definiran en els pròxims dies en col·laboració amb els propis sectors, va avançar Puig després d'una reunió de treball amb el president de la patronal CEV, Salvador Navarro, i els secretaris generals d'UGT-PV, Ismael Sáez, i CCOO PV, Arturo León.

De moment, les tres parts han iniciat la discussió sobre quines ajudes són necessàries i quina quantia, abans d'una altra reunió tècnica que tindrà lloc aquest divendres. L'objectiu és “solucionar eixe suport que és exigible per part dels sectors afectats i que en la mesura del que econòmicament puga, la Generalitat vol fer front”.

El cap del Consell va destacar el diàleg amb sindicats i empresaris per a fer front a les restriccions decretades per a la millora de la qualitat assistencial i la lluita contra la pandèmia. “Són accions que tenen conseqüències en l'àmbit econòmic i hem de donar-los resposta”, va afirmar en declaracions remeses als mitjans de comunicació.

“Viurem uns mesos encara molt complicats per a l'economia, però la Generalitat està absolutament convençuda que d'ací a poc, gràcies a la vacunació, aconseguirem superar aquesta situació”, va asseverar per a reiterar la seua intenció d'ajudar al fet que puguen tirar avant les empreses que afronten dificultats encara que tinguen viabilitat.

Per part seua, l'Acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat Valenciana reclama ajudes directes per valor de 50 milions d'euros perquè les 1.500 empreses del sector “a la vora de la fallida” puguen compensar els deu mesos de tancament acumulat, mitjançant una aportació mitjana de 30.000 euros per a les pimes.

En un comunicat, l'oci nocturn exigeix que en aquestes reunions es reconega l'”especial vulnerabilitat i patiment” del sector musical i els espectacles, “l'únic que està tancat per imperatiu legal i que durant els últims 10 mesos només ha treballat 10 setmanes, prestant serveis d'hostaleria i amb un 30% d'aforaments”.

També demana la seua intervenció directa en tot el procés negociador davant aquestes condicions excepcionals “en les quals a penes un 25% de les pimes han pogut desenvolupar la seua activitat”. Per a això, aquesta assemblea composta per 33 associacions anuncia la seua constitució formal com a federació autonòmica.

En xifres, denúncia que el sector ha perdut el 85% de la seua activitat econòmica durant 2020, la qual cosa suposa “una reculada de 2.000 milions d'euros i unes pèrdues acumulades de les despeses fixes que no s'han pogut evitar de 275 milions”. A més, rebutja “l'absurda prohibició dels DJ, que manca de qualsevol evidència científica”.

Tancament de la zona comercial del sud

Els cinc municipis de l'Horta Sud de València afectats pel tancament perimetral decretat des d'aquest dijous per la Generalitat davant l'evolució del coronavirus han acordat que aquesta mesura no solament afecte els nuclis poblacionals sinó també a les seues zones industrials i comercials, després d'una reunió entre els responsables de les localitats d'Alfafar, Massanassa, Llocnou de la Corona, Benetússer i Sedaví. L'alcalde d'Alfafar, on està Ikea, Juan Ramón Adsuara (PP), va criticar: “No pot haver-hi ciutadans de primera i segona, ni comerços de primera i segona”.