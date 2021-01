Los pediatras piden mantener la vuelta al cole el día 11 y no aplazarla como reclaman los docentes

La Sociedad Catalana de Pediatría expresa "todo el apoyo" para mantener las escuelas abiertas y defiende que los alumnos puedan seguir el curso de forma presencial. "La evidencia actual y las publicaciones científicas que hay hasta el momento así lo avalan", afirman.

El posicionamiento de los pediatras contradice lo que piden algunos sindicatos de profesores, que piden comenzar el segundo trimestre telemáticamente y aplazar todavía más el regreso presencial a las aulas. Los alumnos catalanes volverán al colegio el próximo lunes 11 de enero, aunque en un primer momento estaba previsto que lo hicieran este viernes 8.

Valentí Pineda, presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría y especialista en enfermedades infecciosas, asegura a la agencia ACN que se han posicionado después de analizar toda la evidencia científica y concluir que las escuelas "siguen siendo seguras", siempre que se continúen adoptando las medidas preventivas como la mascarilla, la ventilación o la higiene de manos. "No tienen por qué ser la causa principal de transmisión", afirma.

En este sentido, desde la sociedad pediátrica aseguran que los datos sobre la Covid-19 en los niños confirman que la transmisión es mucho más alta dentro del núcleo familiar que dentro de las aulas, y que "ellos no son el motor que impulsa la pandemia". De hecho, Pineda destaca que la transmisibilidad hasta el día de hoy se mantiene muy baja, ya que en el 92% de los casos detectados en escuelas el índice no era un niño. "Para nosotros no ha cambiado nada", apunta.

El problema de la desigualdad

Además, en el posicionamiento conjunto añaden que el cierre escolar agrava la desigualdad de oportunidades y el acceso a las tecnologías entre las familias con pocos recursos. "La escuela es un derecho fundamental de los niños", concluyen.

De hecho, advierten de las graves consecuencias que se derivan de no estar en este entorno, ya que es "imprescindible para el desarrollo saludable y el bienestar personal, y a menudo un lugar donde se proporciona nutrición y supervisión emocional a las familias más vulnerables".

En el posicionamiento han hecho público que tanto la OMS como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas inglés), piden que los entornos educativos continúen abiertos y que la decisión de cerrar los colegios sea el último recurso.

Argimon: "Tenemos que intentarlo"

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, también avala el retorno a los centros educativos el próximo lunes. "Tenemos que intentarlo, y si de aquí a tres semanas no podemos, replegaremos", ha dicho este viernes en declaraciones a Cadena SER.

El secretario ha añadido que las mismas voces que ahora piden no volver ya estaban en septiembre. "Si les hubiéramos hecho caso, no habríamos abierto las escuelas", ha manifestado.

Así mismo, Argimon ha reconocido que si las cosas se complican, cosa que ha afirmado que no se puede descartar, se tendrán que tomar "las medidas que se tengan que tomar". También ha afirmado que la incidencia actual de la pandemia en Catalunya es "muy alta", pero que no se ha llegado a las cifras de la segunda ola, cuando los centros sí continuaron abiertos.