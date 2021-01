Solo unas horas para conseguir por menos de 200 euros uno de los robots aspiradores de Roomba más populares

Sacar tiempo para limpiar la casa es, quizá, uno de los propósitos más complicados. Si bien es cierto que siempre podemos destinar unos minutos a quitar el polvo de aquí o allá, a poner una lavadora o, incluso, a planchar (siendo la tarea más odiada por los españoles), también lo es que, hasta que no llega el fin de semana, no podemos ponernos en serio con estas labores hasta lograr que nuestro hogar reluzca. ¿El problema? Las horas pasan que vuelan y, cuando nos damos cuenta, el domingo está llegando a su fin y, sí, el suelo y las ventanas relucen, pero apenas hemos destinado minutos a mimarnos, ya sea leyendo un libro en el sofá o aplicándonos el sérum del que todos los usuarios de Amazon hablan. Pero, ¿y si repensamos el tiempo que le dedicamos a las tareas del hogar y buscamos una ayuda efectiva para acabarlas cuanto antes?

Los robots aspiradores son, quizás, una de las soluciones más extendidas y deseadas; y, a verdad, no es de extrañar: con un solo clic, pueden acabar con la suciedad del suelo mientras nosotros nos dedicamos a otras tareas. Sin embargo, el precio que suelen rondar no siempre nos permite acceder a un buen modelo, a no ser que esté sujeto a una rebaja tan suculenta como esta que hemos encontrado en Amazon: ¡el iRobot Roomba 671 tiene un descuento del 43% y puede ser tuyo por menos de 200 euros!

El robot aspirador de iRoomba. Amazon

Entre los indiscutibles puntos fuertes de este robot de Roomba destaca su precio, ya que, durante solo unas horas puede conseguirse un 43% más barato de lo habitual. De este modo, el usuario podrá ahorrarse hasta 150 euros en su compra que se podrán destinar, por ejemplo, a la adquisición del altavoz de Alexa con el que es compatible.

Los motivos para comprarla hoy

Aunque algunos se resistan a sus encantos, el iRobot Roomba 671 es un auténtico aliado de las limpiezas diarias (¡y generales!), puesto que está diseñado para eliminar el polvo y la suciedad en el mínimo número de pasadas. Lo logra gracias a la acción de sus dos cepillos multisuperficie y su sistema de tres fases que, con la tecnología Dirt Detect en cabeza, es capaz de encontrar las zonas en las que más suciedad se acumula e incidir en ellas. Con casi cinco estrellas doradas y más de 7.700 valoraciones de usuarios que ya lo disfrutan, este modelo también ofrece compatibilidad absoluta con el asistente de voz Alexa para que, con una sola orden, podamos pedirle que comience a limpiar o vuelva a su base de carga.

