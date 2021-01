La vacuna de Pfizer es eficaz contra las cepas del Covid-19 halladas en Reino Unido y Sudáfrica

La vacuna contra la Covid-19 de las compañías farmacéuticas Pfizer y BioNTech es eficaz contra 16 mutaciones diferentes del SARS-CoV-2, entre ellas las hasta ahora altamente transmisibles como las halladas en Reino Unido y Sudáfrica. Así lo muestra un estudio preliminar realizado por la farmacéutica estadounidense y la Universidad de Texas.

El estudio se realizó en laboratorio, es decir, se usó sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna, pero no es definitivo ya que no se analizó el conjunto completo de mutaciones encontradas. No obstante, Phil Dormitzer, uno de los principales científicos de vacunas virales de Pfizer, asegura que "es buena noticia"

"Hemos probado 16 mutaciones diferentes y ninguna de ellas ha tenido realmente un impacto significativo. Esa es la buena noticia", señaló en declaraciones recogidas por Reuters. "Eso no significa que el 17 no lo hará", añadió.

La cepa británica avanza por España

Mientras, en España la cepa británica sigue avanzando. Se ha detectado hasta el momento alrededor de 60 casos en distintas comunidades autónomas de la nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido y tiene en estudio "bastantes muestras".

Los datos los ha aportado la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, quien si bien ha dicho que es una cepa que parece más transmisible pero los casos infectados no están siendo más graves ni está provocando más hospitalizaciones.

Son unos 60 casos los que se han detectado en el país, una cifra que variará ya que hay "muchos casos" que se están estudiando, según Sierra en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la evolución de la pandemia de la Covid en España.