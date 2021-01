La nueva ola de Covid-19 marca la mesa para prorrogar los ERTE

Hoy se reabre uno de los frentes más prioritarios para el Gobierno en este inicio de año, con permiso de la vacunación: la negociación para una nueva prórroga de los ERTE por fuerza mayor.El Ministerio de Trabajo mantendrá hoy una primera reunión con patronal y sindicatos con el objetivo de cerrar durante la semana que viene las condiciones que regirán para estos expedientes a partir del 31 de enero.

Las conversaciones se prevén intensas, habida cuenta de que ya en las dos últimas prórrogas el acuerdo no llegó hasta última hora y de cómo están empeorando las cifras de contagios y las nuevas restricciones que están imponiendo las comunidades en sectores tan tocados como la hostelería.

Actualmente, unas 755.000 personas siguen afectadas por un ERTE, en torno a un tercio de ellas precisamente en el sector hostelero.

Gobierno, patronal y sindicatos coinciden en que los ERTE deben mantenerse hasta que sea necesario y, de hecho, fuentes del Ministerio de Trabajo dejan la puerta abierta a extender los ERTE por un plazo amplio, algo que satisfaría a los empresarios, que siempre han buscado que las prórrogas sean más amplias que los tres meses que han tenido hasta ahora.

Es en la letra pequeña donde se prevén las diferencias, y de hecho en la última negociación el Ejecutivo y los agentes sociales chocaron seriamente a tenor de los sectores que se podrían acoger a los ERTE y las exoneraciones que se aplicarían a estas empresas, que sobre todo los empresarios querían que fueran más elevadas.

No obstante, una vez alcanzado ese acuerdo en septiembre, Trabajo espera que ahora el pacto sea más sencillo y el texto se apruebe sin muchas modificaciones. "Las piezas clave del modelo están ya muy consolidadas y no debemos esperar grandes cambios", y "en sus elementos centrales el modelo no puede ser objeto de revisión", planteó el martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, preguntado sobre cómo serán los nuevos ERTE a partir del 31 de enero.

En términos generales, tanto patronal como sindicatos coinciden. "Los hechos están demostrando que los ERTE y el cese de actividad de los autónomos están contribuyendo a paliar la destrucción del tejido productivo y del empleo, por lo que urge dar certeza y confianza a las empresas y a las personas trabajadoras mediante la continuidad de estas medidas de protección y acompañamiento", planteaba el martes la CEOE, que se limitaba a pedir una simplificación de los procedimientos. En la misma línea, UGT pedía "mantener las medidas de fomento de los ERTE todo el tiempo que sea preciso", y el líder de CC OO, Unai Sordo, calculaba que el instrumento ha servido para evitar que la tasa de paro supere el 20%.

Está por ver cómo afecta el empeoramiento de las cifras de contagio al número de ERTE en marcha, que se han reducido en las últimas semanas tras un importante repunte en noviembre por el recrudecimiento de la segunda ola. Para pagar esos ERTE en noviembre se destinaron 781 millones de euros, que se suman a la potente inversión que ha hecho en esta partida Trabajo desde el inicio de la pandemia: entre abril y noviembre, la inversión en ERTE ascendió a un total de 14.173 millones de euros.

Las cifras de gasto actuales, no obstante, siguen aún lejos de las que tuvo que enfrentar el Gobierno entre los meses de abril y junio, cuando se concentró el grueso del coste de las prestaciones: en solo esos tres meses, el Estado invirtió un total de 8.756 millones de euros en los ERTE, mientras que en los cinco meses siguientes –de junio a noviembre– el gasto fue de 5.417 millones de euros.

Además de los asalariados, los autónomos también exigen que se renueven sus ayudas para amortiguar el empeoramiento de las cifras de contagios. Las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) coinciden además en pedir al Gobierno que establezca un paquete de ayudas directas a los sectores más afectados por las restricciones puestas en marcha para combatir la pandemia

360.000 empleos destruidos por la Covid

La Seguridad Social perdió 360.105 afiliados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, según datos del Ministerio de Inclusión, lo que implica que la pandemia de coronavirus se ha saldado con la destrucción del 1,86% de los empleos en España el año pasado. Y en los últimos 12 meses ha crecido en casi 725.000 el número de parados registrados, aunque está previsto que la tasa de paro no supere el 16%.