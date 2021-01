Carlos espanta a su cita en 'First dates': "Soy un macho alfa: ¿Cómo no quieres que tenga expresiones machistas?"

La cita entre Nelia y Carlos fue empeorando según avanzó la cita entre ambos en First dates este jueves ya que, los comentarios que realizó el madrileño durante la cena terminaron espantando a la actriz.

La primera en llegar fue la madrileña, que reconoció que "me considero demisexual porque a mí el físico no me dice nada, necesito que la persona me transmita algo para querer hacer cosas con ella".

"Mi inteligencia emocional es superior a la media, con lo cual para mí es muy importante que la otra persona tenga capacidad de empatía", añadió la actriz, que se quedó esperando en la barra del local de Cuatro a su cita.

Carlos Sobera recibió a las puertas del restaurante a Carlos: "Mi coeficiente intelectual es el doble que el de George W. Bush, yo tengo más de 120 puntos", señaló el madrileño.

Y añadió que "por eso, cuando estoy con personas que no son tan inteligentes como yo, puedo llegar a caer mal o no congenio con ellas. Necesito rodearme de gente que tenga un mínimo de inteligencia para poder tener lazos en común".

Nelia necesita algo más que solo un físico y Carlos podría ser el chico divertido y profundo capaz de enamorarla 👍 #FirstDates7Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/ozWnX6R7zZ — First dates (@firstdates_tv) January 7, 2021

En un primer momento pareció que ambos habían conectado, pero algunos desafortunados comentarios por parte de Carlos empezaron a torcer la cita. También hubo posiciones encontradas entre los dos defendiendo que Raphael (por parte del madrileño) era mejor que Julio Iglesias (defendido por Nelia) y viceversa.

Pero el momento que terminó por convencer a la joven de que no tendría futuro con Carlos fue cuando éste le comentó que se había alejado mucho de su hijo de 15 años por culpa de su novia ya que "no puedo luchar contra eso porque no tengo dos tetas". Nelia afirmó que "si le tuviera que definir con una palabra, sería machista", .

Nelia y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

Aun así, Carlos se mostraba confiado de tener una segunda cita con ella: "Quiero descubrirlo todo y solo he visto la punta del iceberg. Lo que hay debajo del agua tiene que ser maravilloso", señaló sobre la actriz.

"Estoy viviendo un sueño", reconoció Carlos cuando le preguntó Nelia por la cita. "Lo hemos pasado bien, me he reído un montón, pero hay cosas que no tenemos en común, como tu forma de pensar, ahí no encajamos", afirmó la madrileña.

Y añadió que "has tenido unas expresiones un tanto machistas", a lo que Carlos le contestó que "soy un macho alfa: ¿Cómo no quieres que las tenga? Te lo reconozco". Para concluir la velada, Nelia comentó que "sería imposible que estuviera con alguien que pensara así".