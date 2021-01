Naturgy pide una "reunión urgente" con las administraciones para abordar la situación de la Cañada Real

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, se ha dirigido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al delegado del Gobierno y a los alcaldes de Madrid y Rivas, para pedir una reunión urgente y así abordar el problema de la falta de suministros eléctricos en la Cañada Real.

Reynés recalca en su misiva que la empresa "nunca ha cortado el suministro eléctrico ni ha limitado la potencia"; que "la interrupción se produce como consecuencia de elevadas sobrecargas, superiores al 70% respecto a los consumos de años anteriores, que hacen que salten los mecanismos de seguridad".

Además, explica que "el consumo es siete veces superior al de una vivienda media, que solo hay cuatro clientes debidamente dados de alta y que existen unas 1.500 conexiones que no se pueden comprobar, con riesgo para la integridad de las personas". También recuerda que "no han reclamado ninguna compensación económica, por lo que no pueden intervenir unilateralmente".

Reynés concluye la carta transmitiendo su firme voluntad para realizar cualquier tipo de intervención que resuelva el origen de las sobrecargas para estabilizar el suministro a corto plazo.