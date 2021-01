Navarra detecta tres positivos de la cepa británica del Covid-19

Hasta el momento, se han registrado casos de esta variante del virus en otras ocho comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria y País Vasco).

Según las evidencias científicas, la capacidad de transmisión de la nueva cepa, denominada SARS-Cov-2 VOC 202012/01, es mayor que las variantes circulantes previas, si bien no hay datos que indiquen que cause más síntomas y/o enfermedad más grave, ha señalado el Gobierno foral en una nota.

Las muestras de Navarra han sido estudiadas por el consorcio de secuenciación de genoma SARS-CoV2, liderado por el investigador doctor Iñaki Comas Espadas del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), al que el Departamento de Salud ha agradecido su trabajo.

El pasado año se acordó la participación del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) como parte proveedora en el proyecto 'Addressing unknowns of COVID-19 transmission and infection combining pathogen genomics and epidemiology to inform public health interventions', perteneciente a los presupuestos del Instituto de Salud Carlos III como parte receptora.

Dicha participación abarca la transferencia de materiales procedentes del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario de Navarra al Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) y La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

El departamento navarro de Salud organizó las pasadas navidades un cribado abierto a todas las personas que habían regresado del Reino Unido en los 14 días previos y a contactos directos de éstas. Un total de 132 personas participaron en las pruebas.

Salud ha insistido en la importancia de cumplir en todo momento las medidas de prevención, tales como la distancia, la higiene de manos, el uso de la mascarilla y la ventilación de espacios cerrados.