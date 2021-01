Anita Matamoros reaparece en las redes tras una operación de boca por problemas de salud

Ana Matamoros ha vuelto a las redes sociales después de estar un par de días desaparecida. Sus fans no han pasado por alto esta ausencia y la famosa ha decidido contar en una batería de stories la razón de su ausencia.

No es ni más ni menos que una operación de boca lo que ha mantenido a la hija de Kiko Matamoros y Makoke un poco fuera de combate. Para que no hubiese dudas ni rumores, Anita ha decidido contar todo el proceso de su operación.

"Ahora que ya puedo mover la boca, más o menos ,y puedo hablar, os voy a contar un poco sobre todo esto. Como veis ya estoy un poco recuperada, aunque por dentro estoy un poco más fastidiada y sigo tomándome el antibiótico", ha empezado explicando.

Aunque ya le hicieron una operación de boca similar durante la cuarentena, ha terminado perdiendo el 70% de lo que le pusieron. "Es algo normal, ya que esto no se puede controlar", ha reconocido a sus seguidores. Por este motivo, ha tenido que regresar para volver a reconstruir el hueso y las encías de uno de los dientes que perdió por culpa de un golpe que se dio de pequeña.

Ahora, con esta nueva intervención, espera tener una buena sonrisa. Además, ha confesado que no es lo único que se ha hecho: "Aparte de la operación, que la tendré que repetir si todo sale bien en unos meses, también me han puesto el invisalign [una ortodoncia invisible]. Me va a quedar la boca perfecta".