Les instal·lacions esportives de València avancen el seu tancament i es limita l'activitat física en edat escolar

Les instal·lacions esportives municipals hauran d'estar tancades i sense usuaris a les 21.45 hores atés que a les 22.00 hores comença la restricció de circulació de persones, mentre que les dels parcs i jardins de València seguiran tancades, segons han informat fonts de l'Ajuntament.

La Fundació Esportiva Municipal (FDM) ha adoptat una sèrie de mesures restrictives addicionals que s'aplicaran en la pràctica de l'activitat física i de l'esport de menors en edat escolar en la ciutat de València fins al pròxim 31 de gener de 2021.

Les noves mesures establides per la Conselleria de Sanitat assenyalen que no es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d'Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions esportives organitzades per persones o entitats públiques o privades, en el marc dels Jocs Esportius, de l'esport federat o de l'esport no federat. Es tracta de les categories de prebenjamí, benjamí i aleví, i les equivalents segons les modalitats esportives.

Per la seua banda, els entrenaments en edat escolar, fins l'11 anys, de qualsevol modalitat esportiva es mantindran amb un màxim de 25 esportistes, que hauran de ser estables i evitar els contactes amb altres grups d'activitat o entrenament.

Així mateix, pel que fa a l'activitat física i esport no federat, solament es permet la pràctica d'activitats físiques i esportives sense contacte físic en les modalitats individuals i per parelles, tant en instal·lacions esportives cobertes com a l'aire lliure, en grups de fins el 30 persones, mantenint la distància de seguretat i no superant el 30% de l'aforament.

Així, pel que fa a l'activitat física i l'esport no federat, solament es permetran aquelles activitats sense contacte físic, de manera que no serà possible practicar, per exemple, futbol, bàsquet o voleibol. Quant a l'activitat esportiva federada, els esdeveniments i competicions, així com els entrenaments, podran celebrar-se amb públic, sempre que no sobrepasse el 30% de l'aforament.