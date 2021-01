Ribó sobre arribada dels Reis Mags a València: "Ha sigut un error que hem de millorar"

En aquesta línia, ha considerat que no es van revisar "els protocols adequadament", ha dit que ací es va donar una equivocació i ha apuntat que "es podia haver fet d'una altra manera". Així mateix, en al·lusió a les activitats falleres ha descartat, a partir d'açò i donada l'evolució de la pandèmia de la Covid-19, organitzar altres actes.

"En les condicions en què estem no podem ni parlar ni plantejar-los", ha exposat el primer edil, que ha assegurat que el seu equip "sempre" pretén "aprendre" del que passa "i millorar-ho".

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de presidir la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal), preguntat per l'arribada dels Reis Mags al consistori dimarts passat i per les crítiques fetes a aquest acte després d'haver-se concentrat públic per a presenciar-ho.

El responsable municipal ha subratllat que no va ser una cavalcada de Reis i ha explicat que va ser l'arribada dels Mags d'Orient a l'Ajuntament abans de la recepció oficial que se'ls va oferir en el seu interior amb la presència de representants de la corporació local.

"La primera cosa que cal dir és que cavalcada no va haver-hi. En moltes ciutats va haver-hi cavalcades, ací no va haver-hi cavalcada. Ací el que va haver-hi va ser un acte, dins -de l'Ajuntament-, on estaven representants de tots els grups" municipals, ha exposat Joan Ribó, que ha insistit que es va produir una "entrada" dels Reis Mags al consistori, "per separat", després d'haver visitat als "servicis socials, a policia i a bombers".

No obstant açò, l'alcalde ha comentat que el "problema" que es va donar és que la gent que hi havia en la plaça de l'Ajuntament quan arribaren els Mags d'Orient, es va concentrar per a veure'ls al costat de les tanques que s'havien instal·lat. "En aquesta plaça tots els dies hi ha moltíssima gent i en el moment en el qual es va barrar va haver-hi una concentració de persones, com heu vist tots en els vídeos", ha manifestat.

Ribó ha agregat que encara que no té "els números fets", té "dades", per "molta gent, fins i tot responsables", que li han "dit que no hi havia més gent el dia 5 -amb l'arribada dels Reis Mags- que hi havia el dia 4 o el dia 3" de gener en la Plaça de l'Ajuntament. "Ací hi ha moltes activitats -per Nadal-" i "a més és una zona de passeig de moltíssima gent", ha agregat, al mateix temps que ha reiterat que amb l'arribada de les seues Majestats "va haver-hi concentració a l'entorn de les tanques".

"ACÍ ENS VAM EQUIVOCAR"

"Això és una cosa que vam analitzar, el posar les tanques i el que vingueren els autobusos a la plaça", ha agregat el primer edil, després del que ha opinat que, no obstant açò, no es van revisar els protocols de manera adequada. "Crec que que no vam revisar els protocols adequadament i ací ens vam equivocar. Crec que cal dir-ho amb sinceritat", ha declarat.

Igualment, Joan Ribó s'ha preguntat si l'arribada dels Reis Mags al consistori "es podia haver fet d'una altra manera" i s'ha respost que "sí" i ha assenyalat que "potser, posant els autobusos en la part de darrere de l'Ajuntament s'haguera acabat el problema".

"El problema no són els autobusos. El problema no són les cavalcades. Va ser la concentració de persones que estaven ja en la plaça, que es van concentrar en el moment en el qual van veure arribar els autobusos", ha opinat l'alcalde. Després d'açò, ha reiterat que "ací va haver-hi un error de protocol".

"Crec que que cal millorar però crec que que no és una cosa ni més important ni més significativa del que s'haja pogut veure en moltes zones de la ciutat que no vull detallar" durant el Nadal, ha afegit. "Hi ha moltes altres en les quals podíem veure concentracions similars", ha dit.

Preguntat per si l'ocorregut amb l'arribada dels Mags d'Orient pot ser una crida d'atenció per a pròxims esdeveniments en la ciutat com els que es puguen plantejar per les Falles, Ribó ha contestat: "nosaltres, sempre, del que passa pretenem aprendre i millorar-ho. Crec que que el tema està molt clar".

"Si he dit que hi ha hagut errors, els hem de corregir. Em parles d'uns esdeveniments futurs que en aquests moments, per descomptat, en les condicions en què estem no podem ni parlar ni plantejar-ho. Fins que la corba no deixe de créixer i comence a baixar i fins que estiguem vacunats, passaran mesos. Quants, no tinc ni idea", ha agregat.

"COMPLIM LES NORMES"

D'altra banda, preguntat per les declaracions del president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre l'arribada dels Mags d'Orient a València, l'alcalde ha insistit que "no va haver-hi cavalcada". "Està clar que cavalcada no s'havia d'haver fet perquè no es va fer. Té tota la raó Puig", ha asseverat, alhora que ha afirmat que en aquesta ciutat es compleixen les normes.

"Complim les normes. El problema és que en un moment determinat les persones es van concentrar en cert espai" de la plaça, ha manifestat, a més de repetir que hi ha hagut "un error" que s'ha de "millorar".

Així mateix, preguntat per si la vicealcaldesa i portaveu socialista en el consistori, Sandra Gómez, li va dir que no compartia la idea que els Reis arribaren amb autobús, Ribó ha dit que a ell no i ha explicat que no ha parlat de l'assumpte amb l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana. "No puc afirmar ni desmentir", ha apuntat.

"FORT FONAMENTACIÓ"

Ribó ha valorat, d'altra banda, les paraules de Gómez en favor del treball en conjunt i ha descartat que l'ocorregut el dia 5 afecte al govern local Compromís-PSPV, segons ha dit, "construït sobre una forta fonamentació". "Les tempestats en un got d'aigua no l'afecten", ha subratllat.

Sobre la denúncia anunciada pel PP, l'alcalde ha assenyalat que serà "una més" i que té "tot el dret a fer-ho". Sobre crítiques dels hostelers, ha comentat que entén que els qui han vist "el seu negoci reduït en unes hores estiguen més molests en aquest moment".