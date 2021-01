Dimiteix la directora del Juan Gil-Albert en conéixer-se l'adjudicació d'un contracte a una empresa d'un subdirector

La decisió ha sigut comunicada després d'una reunió mantinguda aquest dijous amb el president de la Diputació, Carlos Mazón, i la vicepresidenta primera i diputada de Cultura i Transparència, Julia Parra, els qui li han agraït el temps i l'esforç dedicat, segons arreplega un comunicat de la institució provincial.

Juntament amb la dimissió de María Teresa Pérez Vázquez, s'ha presentat també la renúncia de José Vicente Castaño i, al mateix temps, abandonen també la institució altres dos persones proposades en el seu moment per Vázquez: Miriam Hurtado i Asunción María Agulló.

Tal com ha explicat l'equip de govern -integrat per PP i Cs-, la mercantil va ser seleccionada a l'abril en un procés simplificat per a contractes menors abans del nomenament de Castaño com a subdirector de l'IAC, que es va produir en el mes de juliol. El contracte es va adjudicar al setembre, quan ja ocupava una de les subdireccions del Gil-Albert.

No obstant açò, el procés s'ha paralitzat, així com els pagaments, i el subdirector ha renunciat expressament a la formalització definitiva. Així mateix, tant el nou logotip com la nova web de l'IAC Gil-Albert han sigut retirats i s'han restituït els anteriors, ha indicat la Diputació d'Alacant.

Per la seua banda, l'equip de Govern ha insistit que, "després de tindre coneixement, s'ha considerat que el procés pot ser qüestionable des del punt de vista ètic". Igualment, des de l'àrea de Cultura, amb el suport de les dos formacions, s'ha rebutjat aquestes pràctiques i s'ha exigit "comportaments responsables i transparents" en tots els processos.

En les pròximes setmanes s'obrirà un nou procés de selecció per a designar el futur director cultural del IAC Juan Gil-Albert. Els directors de cada àrea continuaran amb la programació d'activitats prevista per a l'any 2021 i aprovada per unanimitat pel Patronat de l'Institut Alacantí de Cultura, garantint la continuïtat de totes les propostes culturals, que es desenvoluparan amb total normalitat.