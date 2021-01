Cvirus.- Puig admet que "es van haver de prendre altres decisions" en la cavalcada de València però rebutja confrontació

"A la Comunitat Valenciana estaven desaconsellades absolutament totes les cavalcades, i en la immensa majoria dels municipis no es van produir", ha recalcat en declaracions a 'Espejo Público' arreplegades per Europa Press.

Puig ha defès aquesta postura després que en la vespra de Reis es concentraren centenars de persones en la plaça de l'Ajuntament de València per a veure l'arribada de Melchor, Gaspar i Baltasar. Tant l'oposició com el seu partit (PSPV) van denunciar que es mantinguera aquest acte i van carregar per açò contra Compromís, soci dels socialistes en el govern local.

En qualsevol cas, ha remarcat que no es pot "estar permanentment en aquest espai de la discussió i la confrontació estèril". "Les administracions hem de treballar juntes per a aconseguir la causa comuna, hem de donar exemple en tot moment, ha reivindicat.

Després d'apel·lar a la corresponsabilitat dels valencians, ha defès que "és evident que cal ser més prudents que mai" i ha justificat que per açò s'han pres "decisions molt dures i difícils que tenen conseqüències econòmiques".

Sobre la situació de la pandèmia, Puig ha reiterat la seua preocupació pel "repunt molt gran" en les últimes setmanes a la Comunitat, després d'estar "en el flanc de baix impacte a Espanya" des de març. "Per açò prenem noves mesures molt dures abans de Nadal i moltíssimes persones es van veure afectades per no retrobar-se amb els seus familiars", ha constatat.

Dit açò, ha agraït l'esforç enorme que han fet els valencians aquestes festes, perquè "que hi haja uns quants irresponsables no vol dir que la immensa majoria no va ser responsable". I ha posat en valor el paper dels cossos de seguretat en avortar "en certa mesura la 'tardevieja'".

VACUNES

De cara al futur, ha confiat en la vacunació com la "gran esperança" i ha demanat que es faça amb "seguretat, eficàcia i rapidesa", a més de destacar els "potents" equips d'atenció primària i salut pública que dirigeixen aquest pla. Ha posat com a exemple l'augment de vacunes de la grip distribuïdes en l'actual campanya, de 700.000 a 1,3 milions.

Puig ha recordat que l'objectiu és que totes les residències sense brots estiguen vacunades dimarts que ve, 12 de gener, i que en les pròximes setmanes s'estenguen als ambulatoris per al personal sanitari més proper a la població.

I ha confiat que "immediatament" s'engegarà la distribució de la nova vacuna de Moderna per als hospitals, mitjançant "un full de ruta adequat per a aconseguir la immunització de tots els sectors essencials". "El fonamental és que agafem eixa velocitat de creuer", ha defès com va dir el ministre de Sanitat, Salvador Illa.