El alcalde de Ourense ofrece al PP volver al gobierno "mañana mismo" sin cerrar la puerta al resto de partidos

Así se ha pronunciado, en una comparecencia ante los medios, después de trascender esta semana el auto judicial que archiva provisionalmente la investigación de sus supuestas irregularidades en la gestión económica y subvenciones de su formación, Democracia Ourensana (DO).

"Todos estáis aquí para la pregunta principal de si vamos a permitir que el Partido Popular vuelva a gobernar con nosotros. Y pese a que ejercieron contra mí la presunción de culpabilidad, nosotros estamos aquí por la ciudadanía y somos profesionales, estamos abiertos a que el Partido Popular se incorpore al grupo de gobierno", ha asegurado.

Del mismo modo, ha declarado que cogobernaría "igual que antes de que pasase todo esto" -en referencia a la investigación de las supuestas irregularidades de las cuentas de DO que fueron las causa que el Partido Popular alegó para romper la coalición--. Lo que "se tiene que buscar es solidez", ha subrayado Jácome, para añadir que "tampoco" tiene "problema en pactar con Ciudadanos, PSOE o BNG".

No obstante, Jácome ha señalado que el ofrecimiento de regreso "mañana mismo" al Partido Popular se debe a que "lo tiene muy difícil y está ahora mismo en una situación de flaqueza", descartando la posibilidad de la moción de censura junto con el Partido Socialista. "El Partido Popular tiene interés en la Alcaldía y el Partido Socialista también y es un puesto que no se regala", ha advertido.

"NO HA HABIDO SORPRESA"

Archivadas las investigaciones de las cuentas de DO ha apelado a la resolución del auto judicial que archiva de forma temporal la investigación de las cuentas de DO aseverando que "no ha habido sorpresa" en el sobreseimiento.

"Se demuestra que no tenían base ninguna", ha afirmado, en referencia a las denuncias de los críticos de Democracia Ourensana y de un asesor. "Ya lo decía yo cuando aseguraban que iría a la cárcel, a mí no me iban ni a llamar a declarar porque no hay nada", ha dicho.

A pesar de ello, ha admitido que temía que "usasen falsos testimonios". "Pero el auto me ha dado la razón, supongo que el bufete debería devolver el dinero al Partido Popular", ha contrapuesto.

"O EL PP QUERÍA DEJARSE LIAR O SON INEPTOS"

Las críticas del Presidente de Democracia Ourensana han ido especialmente dirigidas a Miguel Caride, portavoz de los críticos del partido y abogado de profesión.

"¿Cómo puede un abogado mentiroso llegar a liar al partido más importante, junto con el Partido Socialista, de España? O el PP quería dejarse liar o son unos ineptos", ha apuntado Jácome.

ESTRATEGIA ELECTORAL

A pesar de ello, ha reiterado que las puertas de la Casa Consistorial al Partido Popular de la se abrirían mañana mismo pero ha puesto en duda ese regreso, opinando que el Partido Popular no entrará en esa coalición por tácticas electorales. "Es el más susceptible de entrar al gobierno pero piensan más en estrategias electorales que en el bien de la ciudad", ha reflexionado.

El ofrecimiento al Partido Popular no ha sido trasladado directamente, según ha precisado. "Saben que seguimos abiertos porque nuestra palabra hoy es la misma que hace siete días y que hace 14 días", ha dicho y ha añadido que, con independencia de lo que ocurra, la capacidad de gestionar el Ayuntamiento no está en duda. "Entre los tres ediles hemos sabido reconducir maravillosamente", ha sentenciado.

Aunque el Partido Popular si regresase al gobierno municipal, la coalición no sumaría los 14 apoyos necesarios para la mayoría absoluta sin los críticos de Democracia Ourensana por lo que, preguntado por si aceptaría también su vuelta al equipo de gobierno, el alcalde ha manifestado "estamos completamente abiertos a que voten con nosotros".

"Mientras sigan en el grupo municipal Democracia Ourensana-- a donde han regresado tras anular una jueza la suspensión-- tendrán que andarse con mucho cuidado porque si rompen la disciplina de voto podrían volver a ser declarados tránsfugas", ha recalcado.

DIPUTACIÓN

Además, el pasado mes de octubre el regidor municipal aseguraba que Democracia Ourensana había iniciado "un procedimiento casi judicial" en el que en el plazo de tres meses Miguel Caride "casi con total seguridad tendría que dejar de ser diputado, apelando a que la justicia lo protegía en su acta de concejal pero no en la Diputación".

"Perderá su cargo y en su lugar tendrá que ir la segunda persona de la lista que soy yo", había afirmado.

A 7 de enero la segunda vicepresidencia de la Diputación sigue vacante pero Gonzalo Pérez Jácome ha afirmado esperar novedades pronto y ha sentenciado que, de no fallar a su favor, recurrirá al Tribunal Supremo.

"El cargo podría tardar 4 meses más pero pasará pronto porque la Federación Española de Municipios y Provincias propone que los partidos puedan echar las representaciones indirectas como es la de la Diputación Provincial de Ourense, eso se va a legislar pero de no ser así sigue habiendo un vacío legal y se sentará jurisprudencia", ha zanjado.