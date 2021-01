Las cremas más recomendadas por los usuarios de Amazon son antiarrugas y todas cuestan menos de 20 euros

Nos guste o no, el invierno ha venido para quedarse: por delante tenemos más de dos meses de bajas temperaturas que, entre otros, van a conseguir acabar con la hidratación cutánea por la que tanto hemos luchado durante el otoño. ¿El resultado? Rojeces en las zonas más sensibles, tirantez y granitos que ponen en jaque la salud de nuestro cutis y, también, nuestra paciencia. Por ello, conviene extremar las precauciones y los cuidados y asegurar que nuestra piel, en todo momento, rebosa hidratación y, por tanto, salud. Sin embargo, la velocidad de la rutina no siempre nos permite seguir una acción completa que incluye, desde el contorno hasta la mascarilla, sin olvidar tónicas y sérums; pero, lo cierto, es que no debe haber excusa... ¡al menos para renunciar a la crema hidratante!

El uso de este cosmético ha conseguido democratizarse y son pocos los que se resisten a añadir alguno a su tocador, pues, con un solo gesto, podemos lograr una hidratación exprés para la piel que nos libre de los efectos del frío y, también de los signos prematuros del envejecimiento. Pero, entre las muchas opciones que nos ofrece el mercado, ¿con cuál nos quedamos? Bajo estas líneas te acercamos las tres cremas que triunfan entre los seguidores de Amazon, tanto por sus prestaciones como por su precio... ¡Todas cuestan menos de 20 euros!

Este es el Top 3 de los usuarios de Amazon

- Hydra Energetic, de L'Oréal Paris Men Expert. La crema más valorada de la comunidad de Aazon es esta apuesta de L'Oréal Men Expert; se trata de luna crema hidratante enriquecida con guaraná y vitamina C9, compuestos que ayudarán a combatir los signos de la fatiga, así como la deshidratación invernal. Además, su aplicación calmará la irritación del afeitado, siendo perfecta para todos aquellos que sufren rojeces y picores. Cabe destacar que es una crema de uso diario que deberá aplicarse sobre la piel limpia por las mañanas y las noches y que, gracias a su textura gel, es fácil de repartir y absorber.

- La crema hidratante de Florence. Entre las favoritas de os clientes también se encuentra a crema hidratante facial de Florence. Esta joya de la cosmética bio (está formulada con un 98% de ingredientes naturales), tiene entre sus componentes retinol y ácido hialurónico que crean una barrera para la piel que la protege de los agentes externos, como el frío, de la aparición de los primeros signos de la edad. Formulada con múltiples complejos vitamínicos, destaca el protagonismo de las vitaminas C y E, que aportan luminosidad y vigor y que favorecen la regeneración celular.

- Revitalift Filler, de L'Oréal Paris. En tercer lugar, pero no por ello menos importante, encontramos la crema revitalizante de la popular marca. Su fórmula concentrada con ácido hialurónico ayuda a rellenar las arrugas y líneas de expresión a la vez que tonifica y reafirma el cutis. Este cosmético es apto para todo tipo de piel, incluso las más sensibles y reactivas, reduciendo significativamente los signos de la edad mientras hidrata en profundidad.

