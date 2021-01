Cvirus.- Les universitats públiques valencianes reduiran aforament i escalonaran accessos en els exàmens presencials

Així es contempla en l'acord adoptat per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors de les universitats públiques valencianes.

En concret, la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, i la de Sanitat, Ana Barceló, al costat dels màxims responsables de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Jaume I de Castelló i la Miguel Hernández d'Elx han mantingut una reunió en la qual s'ha determinat seguir els protocols i plans de contingència previstos en cada universitat.

Així mateix, "se'n van a extremar les mesures en els campus i es traslladarà als col·legis majors la necessitat de fer complir de manera estricta la normativa".

En relació als exàmens presencials, es tindran en compte les següents mesures: reducció d'aforament en les proves, segons les condicions que es regulen a cada moment; escalonament dels accessos per a evitar aglomeracions i es mantindran els espais ventilats "en tot moment".

TOC DE QUEDA

A més, en els exàmens vespertins, es tindrà en compte l'horari de finalització perquè no interferisca amb el toc de queda (establit a les 22.00 hores d'acord a les últimes restriccions).

Els plans de contingència es revisaran de manera contínua i s'actualitzaran si així ho requereix la situació. La consellera i les rectores i rectors tornaran a reunir-se a principis de la setmana que ve.

Després de la trobada, Carolina Pascual ha explicat que "els plans de contingència de cada universitat tenen tots els escenaris previstos i estan preparats, no obstant açò, anem a anar veient-los dia a dia, segons els escenaris que ens anem trobant perquè si és necessari es faça algun tipus de correcció, però seguint eixe full de ruta, fruit del gran treball que han fet les universitats".

Així, la consellera assenyala, en un comunicat, que en "algunes assignatures hi havia previstos exàmens online i en altres, no, tal com arrepleguen les guies docents de cada assignatura, que són diferents per a cadascuna de les titulacions". No obstant açò, "anem a anar analitzant les situacions i si és necessari fer alguna restricció més, es farà", ha insistit.

En el cas dels exàmens presencials, Pascual ha destacat que és "molt important que es controlen les aglomeracions per a evitar costi el que costi que es produïsquen en moments especialment crítics com en les proves presencials en els accessos d'entrada i eixida de les aules".

A més, la consellera ha puntualitzat que "un aspecte molt important és que si es produeixen exàmens a la vesprada es tinga en compte el toc de queda, perquè l'alumnat puga retornar a casa amb tranquil·litat".

També ha apel·lat a "la responsabilitat de tots els estudiants perquè complisquen amb les normes de seguretat" i ha expressat "la seua confiança en què així ho faran per la seua pròpia seguretat i salut".

Per la seua banda, el president de la Conferència de rectors de les universitats públiques valencianes (CRUPV) i rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, ha asseverat que les circumstàncies "difícils" que s'estan produint actualment en relació a la pandèmia "ja estaven previstes en els plans de contingència" de les institucions acadèmiques, per la qual cosa se'n van a seguir i "extremar" les mesures contemplades.

En tot cas, ha fet notar que com les condicions són variables, va a habar contínues reunions i revisions "dia a dia" amb l'objectiu d'"en qualsevol moment estar damunt de l'evolució de les circumstàncies".