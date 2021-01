Coronavirus.- Puig anuncia una nova línia d'ajudes per als sectors afectats per les últimes restriccions

20M EP

NOTICIA

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous una nova línia d'ajudes per als sectors afectats per les últimes restriccions a la Comunitat Valenciana, com el tancament de l'hoteleria a les 17.00 hores o el toc de queda a les deu de la nit.