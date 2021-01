València.- El PP diu que l'acte dels Reis Mags va superar els 40.000 euros "en quatre contractes fraccionats i a dit"

Així ho ha indicat aquest dijous el seu portaveu, María José Catalá, que ha afirmat que els contractes del que ha considerat una "imprudent i irresponsable cavalcada" es van fer "a través de dos regidories" amb "contractes menors i fraccionats per a una mateixa actuació" i "daus a dit sense lliure concurrència". "El despropòsit és major perquè a més es van adjudicar el dia abans de la celebració, en concret, el 4 de gener", ha precisat.

La responsable 'popular' ha exposat, en un comunicat, que "dos dels contractes són de la regidoria" de Cultura Festiva "que dirigeix -Carlos- Galiana" i ha censurat que "es van firmar al límit del permès legalment perquè siga contracte menor". Així mateix, ha apuntat que un altre, "de menor quantitat, va ser gestionat per la regidora -de Gestió de Recursos- Luisa Notario" i que s'uneix un altre menor "per 1.633,50 euros per al lloguer de trages dels Reis".

María José Catalá ha afirmat que l'arribada dels Reis Mags en tres autobusos decapotables a la plaça de l'Ajuntament "va provocar l'aglomeració de centenars de famílies" i ha reiterat que amb eixe acte el consistori "es va saltar tota la normativa sanitària en matèria de prevenció".

Igualment, ha demanat nou al govern local que presideix l'alcalde Joan Ribó i que conformen Compromís i PSPV que "s'assumisquen responsabilitats per la irresponsable cavalcada de Reis" i ha acusat el primer edil d'"amagar-se" i de "no donar la cara en un fet molt greu".

"Les administracions hem de ser exemplars en el compliment de les mesures sanitàries i més, en el dia que es decretava el tancament de municipis i una reducció dels horaris d'hoteleria i mesures més restrictives per al comerç" a la Comunitat Valenciana per la Covid-19, ha agregat.

Catalá ha censurat que "Ribó i el PSOE, en comptes d'estar ja treballant per a ajudar autònoms, pimes, comerços i hostelers" es dediquen "a organitzar saraos com la cavalcada de Reis on no es va prendre cap mesura per a evitar les aglomeracions". El PP ha afegit que eixe va ser "el dia que major nombre de contagis i morts va marcar la pandèmia a la Comunitat" i ha dit que "la resta de grans ciutats espanyoles havia suspès qualsevol acte en el carrer".

El grup municipal del PP ha exposat que "per a l'acte es van contractar tres grans autobusos de pisos i descapotables acompanyats de personatges creats ad hoc per a la cavalcada com Caterina, Dolça o el Patge Miquel". Ha detallat que "per a organitzar l'esdeveniment, Cultura Festiva va formalitzar dos contractes menors, al límit de la quantitat permesa per a aquesta fórmula, per valor de quasi 18.000 euros cadascun".

"El contracte per al lloguer de tres autobusos turístics de dos pisos, amb retolació en format integral amb cuatricomia, disseny personalitzat de cada autobús segons indicacions de regidoria i tres equips de so amb grup electrogen autònom i gasoil suficient per al trasllat dels Reis Mags fins a l'Ajuntament de València, va costar 17.908 euros", ha apuntat aquesta formació, que ha agregat que va ser "adjudicat a Producciones Metrónomo".

D'altra banda, ha comentat que en "els servicis d'animació d'un grup d'actors que van realitzar tasques d'escenografia, actuant de forma independent al grup dels Reis, el consistori va gastar altres 17.545 euros que aniran a parar a La Fam Teatre".

Respecte a l'altre contracte, els 'populars' han apuntat que "era de més de 3.500 euros per a adorns i infraestructura necessària per a preparar l'Ajuntament per a l'arribada dels Reis Mags" i han detallat que es va fer "per la regidora de Servicis Generals, Luisa Notario".

"A DIT"

El PP ha ressaltat que aquest "és l'únic que no va a límit del permès per llei" i ha agregat que hi ha "un quart contracte menor per 1.633,50 euros per a lloguer de trages dels Reis".

"Dos dels contractes porten l'IVA inclòs, la qual cosa les deixa la vora del límit legal màxim permès per als contractes menors. cal ressaltar que en els tres contractes es va presentar una altra empresa. En aquests casos, és la pròpia regidoria la que convida a les mercantils, és a dir, a dit", ha asseverat aquest grup municipal.