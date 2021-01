Cvirus.- Igualtat restringeix les eixides de centres residencials per a protegir als residents de l'entorn de contagi

Així ho arreplega la resolució de la Conselleria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i que actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d'atenció diürna per a salvaguardar l'estat de salut de les persones usuàries, atenent al fet que en el cas de les persones majors es tracta del col·lectiu més vulnerable al coronavirus.

Així, les eixides ordinàries, sense pernoctació, queden restringides a partir del nivell d'alarma 1 en el cas de les persones majors i a partir del nivell 2 per a les persones amb diversitat funcional. Per a les eixides vacacionals solament es permetran per un període igual o superior als 7 dies. Totes aquestes mesures quedaran restringides en el cas d'arribar al nivell d'alarma 4.

Respecte a les mesures d'higiene i prevenció, es procurarà la vacunació contra la grip i la COVID-19 de les persones treballadores dels centres residencials i diürns tant d'atenció a persones majors com a persones amb diversitat funcional o trastorn mental greu.

EIXIDES DE LES PERSONES RESIDENTS

Com a mesures generals, s'estableix que a partir del nivell d'alerta 1 es restringeixen les eixides ordinàries dels residents per a preservar la salut i l'entorn de seguretat de les persones majors.

S'ha establit, així mateix, que per a les eixides vacacionals les persones residents solament podran fer-ho durant un període igual o superior a 7 dies, i romandran en un únic domicili que estiga lliure de contagi i amb persones sense simptomatologia compatible amb el coronavirus. Així mateix, no s'hauran de produir trobades i contactes amb persones d'altres grups de convivència.

Per a tornar al centre serà necessària una PCR negativa dins de les 72 hores prèvies a l'ingrés i romandrà durant un període de 10 dies en aïllament preventiu. En cap cas es procedirà al reingrés d'una persona que present símptomes compatibles amb la malaltia, havent-se de procedir en el seu entorn familiar de la mateixa manera que està determinat per a la població general.

VISITES ALS CENTRES

En el cas de les visites, es permeten solament en centres lliures de COVID-19 sempre amb cita prèvia, d'una durada màxima d'una hora i almenys una vegada a la setmana, tot amb la finalitat de facilitar la relació familiar.

Si el centre disposa d'espais a l'aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais amb estufes exteriors per a millorar el confort. També es podran produir en espais interiors reservats a aquest efecte, ben ventilats i amb pantalles, barreres o altres elements de separació que impedisquen el contacte amb la persona resident. En tot cas, des dels centres es fomentarà el contacte amb familiars a través de mitjans telemàtics.

MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ

Els centres hauran de complir en tot moment les mesures de neteja, higiene i desinfecció de les instal·lacions estipulades per als centres soci-sanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent. Així mateix, es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.