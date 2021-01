Més de 30.000 alumnes de la Comunitat Valenciana es queden sense classe pel temporal de neu

Segons les dades facilitades per la Conselleria d'Educació de les onze del matí, aquest dijous, 7 de gener, -quan s'ha produït el retorn al col·le després de les vacances nadalenques- són 37 els ajuntaments que han comunicat a l'administració educativa la suspensió de les classes en tots els centres del seu municipi a conseqüència de l'alerta taronja de nevada davant l'arribada de la borrasca Filomena. La cancel·lació d'activitat lectiva afecta uns 30.750 alumnes d'Infantil, Primària, Educació Especial, Batxillerat i FP.

Per províncies, en la d'Alacant no hi ha classes en 13 localitats: Alfafara, Sax, Muro d'Alcoi i Ibi, on tampoc hi haurà activitat demà divendres. Així mateix, estan tancades les aules a Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Castalla, Confrides, Onil, Salines, i Villena. En total, uns 17.600 alumnes.

En la demarcació de Castelló són 7 localitats: Barraques, Begís, Benassal, Xèrica, Toràs, El Bou i Viver, amb uns 750 estudiants.

Pel que fa a València, hi ha 17 municipis sense classe: Ademús (també divendres 8), Alpont (tampoc hi haurà classe demà), Aiora, Bocairent, Camporrobles (també el dia 8), Canals (també divendres), Font de la Figuera (també estaran suspeses el 8), Fontanars dels Alforins, Fuenterrobles (també divendres 8), la Llosa de Ranes (també divendres 8), Moixent, Navarrés (també divendres 8), Requena, Sinarques, Sollana (també divendres 8), Utiel (també demà) i Venta del Moro on tampoc hi haurà col·le aquest divendres. D'aquesta manera, la suspensió afecta uns 12.400 alumnes.

Des de la Conselleria d'Educació recomanen, per a major seguretat, que la ciutadania s'informe directament en els canals oficials dels seus ajuntaments sobre la suspensió de classes per a aquests dies. La llista de poblacions sense classe pot augmentar en les pròximes hores depenent de la situació meteorològica.