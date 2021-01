La Generalitat decreta situació 0 per nevades en cinc comarques i Premergencia en l'interior de les tres províncies

20M EP

La Generalitat Valenciana ha decretat situació 0 per nevades en les comarques castellonenques dels Ports, Baix Maestrat i l'Alt Palància, en la valenciana d'Utiel-Requena i en l'alacantina de l'Alcoià, així com Preemergència nivell taronja en l'interior de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i el litoral nord d'Alacant. Així mateix, ha establit risc per fenòmens costaners en el litoral sud d'Alacant per a hui i demà.