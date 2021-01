La fase final de la ampliación del hospital de Albacete acabará en 50 meses y supondrá 300 profesionales sanitarios más

El centro hospitalario resultante contará con 696 camas, 36 de UCI y 23 de reanimación; y el edifico de tratamientos ambulatorios contará con el hospital de día oncohematológico, el médico, el quirúrgico y las endoscopias. Los quirófanos pasarán de 15 a 23, más 6 de CMA, y se triplicará la superficie de consultas externas y exploraciones funcionales.

Los objetivos globales del proyecto es que disponga de una máxima accesibilidad, de zonas verdes y de la conexión con la Facultad de Medicina.

Según ha explicado la arquitecta, Belén Ruiz Casares, a partir de hoy tienen "50 meses por delante para poder tener el Hospital de Albacete en pleno funcionamiento", una obra que "lleva mucho tiempo en el tintero", ha añadido.

Las obras del Hospital se centrarán en la esquina suroeste del edificio y ,según ha dicho "el gran futuro es el edificio de tratamientos ambulatorios, el hospital de día médico, la unidad de dolor y el hospital de día quirúrgico, que permitirá dar la asistencia sanitaria rápida que a día de hoy hace bajar la estancia media de los pacientes".

Unas obras que inicialmente se iban a hacer en dos tiempos pero que finalmente se harán simultáneamente, por lo que se prevé que "en dos años y medio se pueda contar con esta nueva parte".

La primera de las actuaciones son las instalaciones, que plantean una dificultad porque están situadas en la esquina opuesta a la ampliación, un trabajo "delicado" que tienen que acometer "con muchísimo cuidado" ya que "abastece de agua caliente y de otros servicios al Hospital actual y tiene que permitir abastecer al siguiente Hospital".

La primera planta será la más importante ya que en ella se encuentran los bloques quirúrgicos y las unidades de cuidados intensivos de adultos e infantiles.

Según ha señalado Ruiz, junto al bloque actual van a hacer al lado un bloque con otros nueve quirófanos más, enfrente de una unidad de intensivos y una de reanimación con 42 camas más conectadas.

"Una gran unidad, que dada la experiencia que hemos tenido con la COVID, hubiera estado fenomenal tenerla en funcionamiento porque hemos necesitado camas de cuidados intensivos en todos los hospitales".

GARCÍA-PAGE AVANZA QUE SE INCORPORARÁN 300 PROFESIONALES

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha tomado la palabra para avanzar que con la obra completada habrá hasta 300 profesionales sanitarios más para dar servicio en el nuevo hospital.

Considera el líder del Ejecutivo regional que las piezas urbanísticas "están perfectamente encajadas" en torno a esta obra, gracias a la coordinación entre todas las administraciones, razón por la cual ha dado las gracias al Gobierno municipal que encabeza Vicente Casañ.

Esta obra está pensada con mentalidad "muy funcional y operativa" llegando casi a "triplicar" servicios en algunas facetas. "Creo que Albacete cuenta ya con un dispositivo humano bandera, a efectos de recursos humanos este hospital ya es de referencia, pero cualquier obra como ésta requiere ladrillo, tecnología y personal", ha avisado.

Con estos 300 nuevos profesionales más los empleos indirectos y los derivados del "macrocentro geriátrico" aparejado al hospital gracias a los fondos europeos, serán "cerca de mil nuevos puestos de trabajo profesionales y especializados en materia sociosanitaria".

Albacete es ahora "una ciudad en expansión" dentro de una provincia que también cuentan con "más planes de expansión".

MENSAJE AL RECTOR

García-Page ha aprovechado para dirigirse al nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, en su primer acto oficial tras ser nombrado.

Así, ha reconocido que tiene "unas ganas inmensas" de mantener una primera reunión con él tras su acto oficial de presentación, y ha avanzado que quiere trazar de la mano de la institución académica "un camino de impulso en una nueva etapa importante" tras los resultados electorales que le dieron la victoria "de manera abrumadora".

"Trabajaremos de la mano. El hospital está aquí porque la universidad está aquí, y éste será un enorme complejo científico y sanitario universitario de primer orden", le ha dicho a Garde.

FERNÁNDEZ SANZ: "YA EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS"

El consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández Sanz, ha tomado la palabra durante la presentación para hacer un repaso cronológico de la obra. En 2011 se diseñó el punto de partida, pero, ha recordado, el Gobierno del PP "paralizó en en 2012 los trabajos con el 5% ejecutado".

En 2015, el nuevo Gobierno actualiza el plan funcional en el mes de septiembre, cuando empezaron las negociaciones por la paralización de las obras, que conllevaron "casi 8 millones de euros en indemnizaciones".

En 2017 se remata la primera obra, "la de la fase 0, tras el pago de las indemnizaciones", tras lo que en 2018 arranca el proyecto básico en el segundo mes del año.

Tras adjudicar por 102 millones de euros el proyecto a OHL, se obtiene la licencia municipal el pasado mes de diciembre, y por fin ahora "está la obra iniciada".

"Es una obra que compromete 90.000 metros cuadrados, se rectifica el 70% de lo que hay, mejora a 14 quirófanos más, casi el doble; se pasa a 69 puestos de críticos o a casi 300 consultas", ha indicado, asegurando que a los ciudadanos les llegará "el hospital que los ciudadanos se merecen".

Mientras, ha reparado, se han seguido inyectando inversiones al actual hospital por 10 millones de euros, sobre todo en equipamiento tecnológico.

Ya "empieza la cuenta atrás" en una obra "que va a ser difícil y traerá momentos difíciles", pero siempre "en buena sintonía con la empresa y con el equipo técnico para llevarlo a cabo en próximos meses".

CABAÑERO: "UNA OBRA NECESARIA Y ANSIADA"

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, también ha intervenido en el acto para agradecer el trabajo del Gobierno autonómico en la puesta en marcha del futuro hospital, y ha aprovechado para reiterar su aplauso a todos los sanitarios que han estado en primera línea contra el coronavirus, reconocimiento al que ha sumado a los gestores sanitarios y poniendo por delante el trabajo de Emiliano García-Page.

Esta es la obra "más necesaria y que más ansía" esta provincia, según sus palabras, por lo que ha pedido "no olvidar algunas cosas para que no se repitan".

Ahora, aunque el hospital "llega tarde", no es algo responsabilidad de este Gobierno. En este punto, ha cargado contra aquellos que insisten en que el hospital no será nuevo y se limitará a una reforma. "Ahora no podrán decir que no es un centro nuevo".

CASAÑ: "VIENEN BUENOS TIEMPOS"

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha asegurado que ahora "es momento de celebrar que este hospital está un poco más cerca, y siendo optimistas, vienen buenos tiempos para la sanidad de la ciudad".

Para Casañ, es "muy bueno encontrar sinergias" hacia una "ciudad de la salud" en la capital albaceteña con el nuevo hospital como piedra angular. Por ello, este día es "motivo de celebración", por lo cual todo el equipo de Gobierno que él comanda estará "a disposición" del Gobierno autonómico, como se ha demostrado con la entrega de la licencia.

Una inversión de tanta importancia, además, "no sólo genera empleo, sino que además genera un futuro de esperanza y supone un motivo de justicia para la ciudad de Albacete".