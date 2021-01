Varias mujeres acusan a Jay Santos de agredirlas sexualmente: los duros testimonios de las presuntas víctimas

El pasado domingo la Policía detuvo al cantante Jay Santos acusado de un delito de agresión sexual en el año 2017. El artista huyó ese mismo año de Madrid con dirección Málaga donde ha permanecido prófugo de la justicia gracias a la ayuda de su familia.

El arresto del colombiano ha sacado a la luz el testimonio de varias chicas que acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente. Todas coinciden en el método de actuación del acusado el cuál parece que se ponía en contacto con las chicas a través de Instagram e insistía en quedar con ellas en persona.

Acoso por redes sociales



Algunas de las jóvenes han explicado de manera anónima que al ver la forma en la que les hablaba decidían no quedar con él, era entonces, cuando Santos empezaba a insultarlas. "En el momento en que le rechazas porque ves que es un depredador sexual, mentiroso y psicópata empieza a acosarte a insultos", escribía en Twitter una joven que estuvo en contacto con el artista.

"Decidí que no quería quedar con él y ahíempezó a insultarme, a decirme que estaba loca, que tenía que ir al psicólogo", explicó una de las presuntas víctimas que habló el pasado martes para El programa de Ana Rosa. Otra de las chicas explicó que tuvo que romper un contrato profesión con el cantante al ver su doble intención: "Tiraba de mí, me intentaba besar, me estaba acosando sabiendo que yo tenía novio... y mil cosas más".

Una presunta víctima cuenta su historia en directo

El programa de Espejo público ha entrevistado también este jueves en directo a otra de sus supuestas víctimas que ha decidido dar la cara en televisión. Sofía, tapada por una mascarilla de color negro, ha explicado que en su día no denunció la presunta agresión sexual, ya que en ese momento no tradujo la actitud violenta de Santos como una agresión.

"Me dice relájate, me abre las piernas y saca un vibrador enorme y le dije que no y me abre las piernas con fuerza", ha contado la joven. En ese momento, la chica decidió incorporarse para irse cuando se encontró con una violenta escena, "tenía la bragueta bajada y con su pene casi en mi boca", ha añadido. Finalmente, Sofía pudo huir del lugar, algo que, según ha contado ella misma, cabreó al conocido reguetonero.

Condenado a seis años de prisión por violar a una chica en 2017

El programa ha tenido acceso a la versión de la chica violada por el cantante en 2017 según una sentencia judicial que cuenta con detalles la agresión que sufrió: "Le dije que no, llegue incluso a empujarle varias ocasiones, chillando, llorando. Yo intentaba cerrar las piernas, pero hubo penetración, la agresión duró unos 10 minutos". La joven ha declarado que pudo escaparse cuando él se fue al baño y que salió corriendo, llegó a una gasolinera cercana donde se encontró un policía.

Jay Santos tendrá que cumplir seis años en prisión por esta agresión, no obstante, la pena podría aumentar si se decide investigar otro abusos cometidos por el artista. De momento, no se descarta que aparezcan nuevos testimonios.