Cvirus.- CSIF exigeix augmentar el teletreball davant les noves mesures restrictives i ajornar les oposicions de gener

CSIF ha exigit aquest dijous a la Conselleria de Justícia, Administració Pública i Interior que, amb "caràcter urgent" i davant les noves mesures restrictives, incremente la ràtio d'empleats públics de la Generalitat que puguen teletreballar, segñun ha informat en un comunicat.

De la mateixa manera, planteja que els treballadors de l'Administració autonòmica que resideixen en municipis confinats tinguen prioritat per a treballar a distància i que s'ajornen les oposicions previstes per a aquest mes de gener.

La central sindical ha sol·licitat per escrit a la Generalitat que, després de l'anunci de noves restriccions a la mobilitat que s'apliquen des d'aquest dijous i l'increment de contagis per Covid-19, augmente el teletreball dels seus empleats més enllà del 30 per cent com a màxim per Conselleria que va establir temps arrere.

El sindicat ja va considerar "insuficient" la mesura en aquell moment i en l'actualitat, davant l'agreujament de la situació, recalca la "urgència" d'incrementar eixa ràtio.

CSIF, en el document presentat, insta al fet que "els empleats públics que resideixen en municipis confinats tinguen absoluta prioritat per al teletreball i no computen en el 30% màxim de treball a distància".

De la mateixa manera, i ja a nivell general, insisteix en un increment d'eixe percentatge d'empleats públics per conselleria que puguen treballar a distància.

La central sindical proposa, igualment, "ajornar les oposicions previstes en el mes de gener fins que la situació sanitària permeta la seua celebració".

El sindicat no vol que es repetisca la situació del 19 i 20 de desembre, quan, segons denuncia, la Conselleria "es va obstinar a celebrar proves presencials amb centenars d'aspirants malgrat el risc de contagi".

Ara, amb l'agreujament de la situació sanitària, CSIF demana que "no es pose en perill" la seguretat dels qui participen en els processos selectius convocats per a aquest mes de gener amb l'objectiu de cobrir diferents places d'enginyeria en la Generalitat.

El sindicat exigeix igualment "la modificació urgent de l'esborrany de decret de teletreball que atenga les sol·licituds realitzades per CSIF i les exposades per l'Advocacia de la Generalitat per a la seua aprovació immediata".

La central sindical insisteix que la proposta de l'Administració resulta "del tot insuficient i posa en risc la salut dels empleats públics amb les seues mesures que limiten l'aplicació del teletreball".