Ikea València diu que amb les restriccions només poden anar clients de 5 municipis i segueix potenciant la venda online

Així ho ha confirmat la cadena sueca després que aquests cinc municipis de l'Horta sud de València -afectats pel tancament perimetral decretat des d'aquest mateix dijous per la Generalitat davant l'evolució del coronavirus- hagen acordat que aquest tancament no solament afecte el nucli poblacional sinó també les seues zones industrials i comercials.

En aquest sentit, la directora d'Ikea València, Carmen Spinola, ha explicat en declaracions facilitades a Europa Press que en la tenda s'estan esforçant a "adaptar-se de la millor manera a cada moment i per seguir donant el màxim de per a arribar i facilitar un millor dia a dia en la llar a tants clients com podem, garantint en tot moment les mesures de seguretat en cada part del procés".

Spinola ha assegurat que han estat "treballant dur i de la forma més àgil possible per a facilitar el millor servici i experiència al client en tots els canals" i ha subratllat que la seua intenció és "seguir potenciant i reforçant els formats de venda online, ja que minimitza el contacte en tenda".

"Són temps complicats, però confie que serem capaços d'adaptar-nos a cada situació per a poder donar resposta a les necessitats dels nostres clients en un moment tan atípic", ha comentat la directora d'Ikea València.

A més, Spinola ha assenyalat que en la cadena sueca són "conscients de la importància que ha cobrat la vida en la llar i la resposta dels nostres clients ens fa veure el futur amb optimisme. Prompte superarem aquesta experiència junts, en equip, i gràcies a l'esforç i capacitat d'adaptació de tots els treballadors d'IKEA", confia la responsable de la botiga.

Des d'Ikea València ha volgut recordar que les instalacions funcionen amb normalitat, exceptuant el seu Restaurant, IKEA Café i Bistro que es mantenen tancats fins al 21 de Gener. Amb les restriccions actuals solament poden anar a a comprar clients d'Alfafar, Sedaví, Massanasa, Benetusser i Lloc Nou de la Corona, amb un aforament del 30% i en horari de 10.00 a 21.30 hores, per a assegurar que els clients tornen abans del toc de queda decretat a les 22.00 hores.

En aquests moments, es mantenen actius els seus servicis, tant de compra online com de transport, instal·lació, muntatge i servici de paqueteria, sempre d'acord a les normes oficials. Per la seua banda, IKEA Dissenya de Castelló i Dénia es mantenen oberts i complint amb les restriccions actuals.