PP pedirá un pleno urgente ante "la mala gestión del alcalde" e "incertidumbres" del proyecto integración ferrocarril

Conrado Escobar ha realizado estas declaraciones frente a la nueva estación de autobuses de Logroño "un punto emblemático" que, en palabras del portavoz popular, representa "la combinación perfecta de la soberbia e incompetencia del alcalde" y que sitúa a Logroño "en el peor escenario posible: una ciudad dividida e incompleta".

El portavoz popular ha explicado que desde la nueva estación de autobuses podemos ver, a un lado, "una subestación cuyo nuevo emplazamiento está aún sin decidir y sin tomar ningún tipo de determinación al respecto". En este sentido, Escobar ha afirmado que desde el PP no se pondrá objeción alguna al respecto de la ubicación: "Lo importante es que se haga".

A otro lado, ha proseguido, "tenemos esta nueva estación de autobús que ya está concluida y entregada administrativamente al Ayuntamiento pero que, en boca del alcalde, tardará en entrar en funcionamiento un año o dos".

Detrás de nosotros, ha proseguido, "tenemos el proyecto de intersección de Duques de Nájera con Vara de Rey. Ahora mismo es el ejemplo más completo de la pésima gestión del alcalde porque no sabemos ni si hay proyecto, si está acabado... pero sí sabemos que no se han respondido ni siquiera las alegaciones de los vecinos y comerciantes. Un proyecto ante el cual todavía quedan muchos trámites indispensables, como el convenio con LIF para poder licitarlo y que no sabemos cuándo va a acabar".

Ante esta situación, ha explicado Escobar, "el resultado final es éste, una ciudad rota y dividida ante un proyecto cuyo fin era todo lo contrario integrar la ciudad".

Para Escobar, todo ello supone "un engaño a los logroñeses" y ha querido recordar al alcalde que "la financiación del soterramiento del ferrocarril ya estaba resuelta por unanimidad desde 2016".

"Hermoso de Mendoza venía con la pretensión de hacer una ciudad integradora pero lo que tenemos es un agujero y una estación sin abrir", ha criticado Escobar. Además, ha continuado, "todo esto supone un nuevo sobrecoste porque hay que mantener la estación de autobuses, aunque esté cerrada, en cuanto a climatización, por ejemplo".

El portavoz del PP también se ha referido al parque superior de la estación de autobuses ya que no entiende cómo "todavía no está abierto al público".

PLENO EXTRAORDINARIO

Ante todo ello, desde el PP exigen que "todo aquello que ya se pueda poner en marcha se haga desde ya. Hay que abrir el parque y, además, solicitaremos un pleno extraordinario monográfico para que el alcalde y su equipo den las explicaciones oportunas para conocer en qué se emplea el dinero".

"En ese pleno esperemos que den explicaciones pero también haremos propuestas de sentido común como, por ejemplo, que se recupere el tiempo perdido en la Fase 1 que ya debería estar acabada porque sino vamos a echar por la borda toda una legislatura", ha afirmado Escobar.

"Pediremos compromisos concretos porque estamos en una situación de emergencia urbanística que es preciso atender cuanto antes. Los interrogantes son infinitos y necesitamos respuestas", ha finalizado.