Detectan en Cataluña intentos de estafa a residencias con la vacuna de la Covid

Una residencia de mayores de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por un intento de estafa relacionada con la administración de la vacuna de la Covid en este centro. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha informado este jueves en rueda de prensa de este hecho que no es aislado en Cataluña sino que se está dando con más de 100 intentos detectados en numerosos geriátricos (precisamente, mientras se desarrolla la comparecencia, Interior ha tenido conocimiento de otro intento de estafa, en este caso, en otra residencia del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona).

Estas son las primeras instalaciones en las que se está desplegando desde hace justo una semana las primeras vacunas contra el coronavirus en Cataluña, tanto entre internos como entre trabajadores. Junto a los hospitales, donde se está inoculando la vacuna a los empleados sanitarios.

"Les dijeron que tenían una entrega urgente de la vacuna en la residencia

y que debían pagar la remesa con anterioridad porque si no serían sancionados" (Miquel Sàmper,

conseller de Interior)

El conseller Sàmper ha explicado el 'modus operandi' que han seguido los estafadores en el caso de Esplugues: "Llamaron por teléfono a la residencia y hablaron con el personal de seguridad. Les dijeron que tenían una entrega urgente de la vacuna en la residencia y que debían pagar la remesa con anterioridad porque si no serían sancionados". Los delincuentes disponían de datos de la directora para dar verosimilitud a la estafa.

Interior hace un llamamiento a que los familiares de personas mayores y vulnerables que viven solas o aisladas a que hagan un seguimiento telefónico para confirmar que no son objeto de estos engaños. Los teléfonos desde los que se realizan estas tentativas de estafa "tienen prefijos internacionales", ha dicho Sàmper, e Interior cree que tras estas conductas criminales hay diversos grupos delictivos implicados.

"Las vacunas son gratuitas y no están a la venta"

Recuerda que las vacunas contra la Covid son gratuitas y no están a la venta, por lo que "no hay que hacer ningún tipo de pago para recibir la vacuna". Además, solo las administra la Generalitat de Catalunya. Por eso, hay que evitar dar cualquier tipo de información de carácter económico o bancario en estas llamadas sospechosas. Lo ha indicado el comisario en jefe de los Mossos, Juan Carlos Molinero, que a su vez ha comentado que de momento solo se está dando esta estafa en modalidad telefónica pero que no se descarta que puedan ser también presenciales.

Molinero ha indicado que, si se es objeto de este intento de engaño, se debe de llamar de inmediato al teléfono 112 para que Mossos o Policía Local se desplacen o también al 012 de información de la Generalitat.

Uno de cada cuatro internos en residencias ya ha sido vacunado

El 55% de las dosis de la vacuna que se han administrado en una semana en Cataluña las han recibido residentes en geriátricos. Uno de cada cuatro de estos internos ya ha recibido la primera dosis en un 20% de los centros de mayores catalanes, ha confirmado la consellera Vergés.

La vacunación ha comenzado por las residencias calificadas como "verdes" (sin presencia de Covid) y en caso de detectarse algún caso positivo, se para la administración para controlar el posible brote y se reprograma la inoculación. Actualmente hay 81 residencias en situación "roja", con brotes no controlados.

Objetivo: poner 10.000 vacunas al día

"Hemos arrancado toda la maquinaria de vacunación y le hemos puesto intensidad", ha indicado Vergés. Se han administrado ya 60.000 dosis, por lo que aún faltan unas 35,000 personas por vacunar. El próximo lunes, Salut recibirá una nueva remesa de 60.000 vacunas a inocular en el plazo de otra semana entre los colectivos prioritarios (internos en residencias y trabajadores, profesionales sanitarios y grandes dependientes). La conselleria se ha marcado el objetivo de poner "10.000 vacunas al día", ha reconocido Vergés.

En cuanto a las vacunas de Moderna, la semana que viene podrían llegar las primeras 5.500 dosis, que serían 5.800 la segunda semana, 21.000 la tercera y 61.200 la cuarta semana.

La segunda dosis de la vacuna de Pfizer administrada desde el pasado 27 de diciembre se tendrá que poner pasados 21 días, y "será también la de Pfizer, pues no son intercambiables con la de Moderna", ha asegurado la consellera. Salut no dispone todavía de una fecha de inicio de la segunda tanda de vacunación a personas mayores y colectivos de riesgo.

Un 5,7% de vacunados la rechazan

De la primera etapa, de enero a marzo, hay 748.000 dosis aseguradas a disposición de los colectivos preferentes. Del orden de un 5,7% de las personas que ya han sido vacunadas la han rechazado por una reacción alérgica, ninguna de ellas sin consecuencias graves, ha indicado el coordinador de la Unitat Covid de Cataluña, Jacobo Mendioroz. La tasa de reacción adversa escala al 11,74% en Lleida y en Tarragona se reduce al 4,27%.

Primer caso de cepa británica en Cataluña

Además, Salut tenido constancia del primer caso de infección en Cataluña de la cepa británica de la Covid. El paciente no ha requerido de ingreso y Vergés da por hecho que se registrarán más casos en los próximos días. Mendioroz ha añadido que ya se está llevando a cabo un "estudio epidemiológico" de los contagios que se hayan podido producir entre contactos estrechos del infectado.

La presión hospitalaria sigue incrementándose en Cataluña, que ya registra 100 ingresos diarios en planta por Covid. En las UCI hay este jueves 418 pacientes críticos con coronavirus.