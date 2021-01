¿Te ha sobrado roscón? Cómo usar los restos con recetas de aprovechamiento

El Roscón de Reyes es uno de los postres típicos de las navidades. Aunque está vinculado a la festividad del 6 de enero, lo cierto es que se puede comprar y comer roscón durante toda la Navidad y en muchos lugares ya todo el año.

Pocos hacen su roscón en casa (la receta no es fácil). Acaso se intenta comprar uno bueno, uno artesano. Pero lo que abunda es el roscón industrial. Se impone el precio y la facilidad... están por todas partes.

Compramos un roscón de 'súper', congelado no, pese a saber que uno artesano está hecho con grandes ingredientes de calidad y largas fermentaciones. Eso, claro, se paga. Según un estudio de la OCU, la mayoría de roscones industriales no usan mantequilla, sino grasas vegetales, y de relleno algo que parece nata y no lo es.

Si hemos comprado un roscón de panadería y panadero seguramente no haya sobrado. Pero si hemos pecado con el roscón de supermercado, puede que a estas horas aún tengamos restos.

La cocina de aprovechamiento también tiene recursos para este caso. Vemos que, por ejemplo, el blog de Phenix, incluye dos recetas para aprovechar el roscón que ha sobrado.

Podemos hacer un pudding. Con unos 300 gramos de Roscón de Reyes, huevos, azúcar, leche, limón y un poco de agua. Con el bollo y los huevos haremos la masa del pudding. Carámelo, horno y a comer.

Otra posibilidad son las torrijas o tostadas francesas que dicen otros. Basta tener unas rebanadas gruesas de roscón, huevo, leche, azúcar, mantequilla y un poco de canela.

Las calorías del roscón

El roscón de Reyes está elaborado con productos naturales: huevo, harina, azúcar... Sin embargo, a todos estos ingredientes se les añade posteriormente fruta escarchada, azúcar perlado o, incluso, se rellenan de nata o trufa.

Tenlo en cuenta. Las calorías finales de un roscón van a depender mucho de los ingredientes y cantidades exactas, aunque lo normal es que estén entre 300 y 400 calorías por cada 100 gramos de producto.

Apúntate a la newsletter de Cocina en 20' y recibe en tu correo recetas para hacer en casa.