El padre del menor autista agredido, desolado en 'Espejo público': "El vídeo no puedo verlo, tuve que apartar la vista"

Los Mossos d'Esquadra ya han detenido a tres personas implicadas en la agresión múltiple que sufrió un menor autista de 16 años el pasado domingo en Barcelona. El joven fue perseguido y acorralado por un grupo de menores que le propinaron una paliza, además de robarle y quitarle algunas prendas de ropa.

El vídeo de la agresión recorrió las redes sociales y decenas de usuarios condenaron las imágenes en las que podía verse el terror por el que pasó el joven antes de salir huyendo de sus agresores. La indignación por lo ocurrido ha hecho viral esta historia gracias a la difusión de la grabación.

Este jueves, el padre del menor agredido ha hablado para el programa Espejo público y ha mostrado su frustración tras conocer el episodio por el que pasó su hijo. "Yo el vídeo no puedo verlo, vi un segundo y tuve que apartar la vista y tirar el móvil, no pude verlo, no, porque me da, cómo decirlo... Impotencia, la palabra exacta es impotencia", ha comentado el entrevistado algo angustiado.

El padre del menor con trastorno autista ha reconocido que lo ocurrido ha afectado mucho a la familia, pero que el niño se encuentra bien y se está recuperando. "Se lleva fatal, pero en el día a día va bien y con el apoyo que tiene se va curando, se va llevando...", ha explicado el invitado.

Además, el padre del chico ha contado cómo vivió su hijo los hechos: "Me comentó que había quedado con un amigo que lo llevó al parque, este amigo se fue corriendo y apareció otra chica con un monopatín, lo cogió para que no se fuera y salieron ya todos, el grupo de chavales, y todos a por él".