Labora obri la inscripció per a 500 cursos gratuïts dirigits a persones aturades

Labora, el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, ha obert la inscripció en la seua pàgina web para prop de 500 cursos gratuïts de formació para persones aturades. Els interessats a inscriure's hauran d'accedir a Punt Labora a través de l'apartat de Formació. També es pot accedir a través de l'APP GVA Punt Labora, segñun ha informat la Generalitat.

Per a seguir fàcilment aquests passos, Labora ha posat a la disposició del públic general el tutorial 'Com m'inscric a un curs de Labora'. No obstant açò, el personal orientador de Labora atén les persones que tinguen dubtes tant per a formalitzar la inscripció com per a conéixer quins continguts s'adapten més al seu perfil professional. La sol·licitud per a rebre assessorament personalitzat es pot tramitar a través de la web, seleccionant l'opció 'Cursos de formació'.

Entre els cursos destaquen aquells orientats a treballs d'atenció al públic, com a activitats administratives en l'atenció al client o aquells destinats a formació en perruquería, servici de bar i cafeteria, operacions de lampisteria o seguretat informàtica, classes d'idiomes en els diferents nivells de perfeccionament, com anglés o francés.

Així mateix, s'ofereixen cursos dirigits a persones amb intenció d'emprendre, com a creació i gestió de microempreses, i formació a altres sectors especialitzats, com el sanitari, amb atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials, i altres cursos de perfeccionament, com a Excel avançat i disseny de productes gràfics, entre molts altres continguts formatius.

Les persones aturades poden també trobar cursos de soldadura, una de les professions amb més projecció en els últims anys o de dinamització d'activitats del temps lliure.

Els cursos de formació de Labora estan adaptats a les necessitats de cada territori i, cada any, es realitza una detecció de necessitats formatives amb l'objectiu d'oferir aquells que siguen útils a les persones aturades i s'adeqüen a la realitat del mercat laboral valencià.

En total, la Conselleria d'Economia Sostenible, a través de Labora, destina enguany al pla de formació al voltant de 44 milions d'euros, amb els quals s'oferirà al voltant de 800 cursos que podran beneficiar a 14.000 persones.

La formació es realitzarà tant en els centres propis de Labora, denominats Labora Formació, com en centres col·laboradors. La majoria de les accions formatives oferides permeten que l'alumnat obtinga un certificat de professionalitat oficial que acredita la seua capacitació per a l'acompliment de la seua professió. Aquests tipus de certificats són especialment valuosos per a les persones aturades que no compten amb estudis reglats.