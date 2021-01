Cvirus.- Ix de la UCI pediàtrica del 9 d'Octubre un nadó després de 70 dies de lluita contra el coronavirus

Es tracta d'un dels "casos excepcionals" en els quals la Covid-19 ha afectat tant un menor, fins al punt d'haver de ser traslladat a una unitat de Vigilància intensiva.

Ara, segons ha informat l'hospital en un comunicat, el 9 d'Octubre ha viscut un moment "molt emotiu" amb l'alta hospitalària de Petru, que ja es troba "completament recuperat" després de 70 dies ingressat i que ha eixit del centre dormit i entre aplaudiments del personal.

El nadó va nàixer en Vithas València 9 d'Octubre en "perfectes condicions", però quan es va traslladar a casa al costat de la seua mare, el seu germà era portador de la malaltia de forma asimptomàtica. El nounat es va contagiar i va començar a empitjorar el seu estat.

Els seus pares, Cristina i José, el van portar a urgències pediàtriques de Vithas València 9 d'Octubre i l'equip mèdic va decidir traslladar-lo a la UCI pediàtrica on es va confirmar que havia contret la malaltia per Covid-19.

Petru inicialment va presentar problemes respiratoris i, posteriorment, dificultat en l'alimentació, la qual cosa ha requerit un complex procés de rehabilitació. La seua recuperació ha sigut lenta fins a la seua total millora i, de fet, al principi, els seus pares sol podien veure'l per videoconferència.

Segons el centre, la situació viscuda ha sigut "angoixant" fins que el nadó per fi va donar negatiu i els seus progenitors van poder estar al seu costat. En rebre l'alta, els treballadors han realitzat un passadís per a acomiadar Petru i la seua mare entre aplaudiments, missatges d'ànim i emoció per a mostrar-li tot el seu afecte.

A la seua eixida, la mare, entre llàgrimes, ha oferit un "gràcies de cor" i ha assegurat "haver-se sentit molt recolzada en tot moment per tot el personal" i ha destacat que "mai, ni ella ni la seua família, oblidaran la solidaritat i les mostres d'afecte demostrat per tot el centre hospitalari".