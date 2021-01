Ana Milán y Josie serán asesores en 'Veo cómo cantas', el nuevo concurso musical de Antena 3

Tras el rotundo éxito de Mask Singer, Antena 3 se ha animado a importar otro popular formato de origen coreano: I Can See Your Voice. Y parece que la producción de este concurso musical ya va hacia delante, pues ya cuenta con dos de sus asesores fijos: Josie y Ana Milán.

En España se llamará Veo cómo cantas y será presentado por Manel Fuentes y está siendo producido por Atresmedia y Warner Bros ITVP España. En él, un concursante anónimo tendrá que adivinar si unos misteriosos cantantes saben entonar o no sin oírlos, solo guiándose por su físico, su forma de moverse sobre el escenario y su actuación en playback. Para ello, tendrán la ayuda de varias pistas y, por supuesto, de varios asesores.

Tal y como ha confirmado en exclusiva Vertele, Josie será uno de estos asesores estrella, pues habrá varios fijos y otro invitado que irá cambiando en cada gala. Por lo tanto, tras triunfar como aspirante de MasterChef Celebrity 5 y conquistar a la audiencia, el estilista dará el salto al prime time de Antena 3 como jurado de un talent musical.

Sin duda, el diseñador del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche ha sido una de las personalidades a las que el 2020 le ha hecho crecer, pues incluso tuvo su propio programa en La 1 para despedir el año: Navidades Rasé. Pero si hay otro nombre al que le ha pasado lo mismo, ese es Ana Milán.

Tras triunfar con sus anécdotas en el confinamiento, tener su propia serie basada en ellas (ByAnaMilán) y la emisión de Física o química: El reencuentro, ahora la actriz se suma también como asesora estrella a Veo cómo cantas, tal y como ha informado en exclusiva Yotele.

Las grabaciones comenzarán próximamente, pues Antena 3 tiene intención de estrenar el talent en el primer trimestre de 2021. Así que cada vez queda menos para poder disfrutar de estos y otros rostros famosos.