El 60% cree que Gobierno y comunidades deberían haber tomado medidas más duras contra la Covid, según el CIS

Casi el 60% de los españoles -el 59,2%- cree que el Gobierno y las comunidades autónomas deberían haber tomado "medidas de control más estrictas" contra la Covid, según una encuesta del CIS publicada este jueves sobre los "efectos y consecuencias" del coronavirus entre la población española. Se trata de la tercera oleada, el sondeo se realizó en diciembre y refleja que la pandemia ha cambiado totalmente nuestros hábitos sociales y familiares, que una amplia mayoría conoce a personas que han padecido la enfermedad o que han muerto por su causa, aunque los efectos perniciosos de la Covid más palpables para los encuestados son de índole económica y laboral, más que sanitaria.

Así, el 34,9% apunta a "aspectos económicos"; el 41,2%, "aspectos laborales", y el 29,2%, "aspectos de salud". El 10,6% de los encuestados activos laboralmente dice haber tenido "problemas laborales graves", como despidos o ERTE, mientras que el 8,1% dice que "bastantes" y el 69,4% dice que "ninguno o casi ninguno".

Según una encuesta que se realizó antes de la Navidad, en el mes de diciembre y semanas antes de que empezara la inmunización la desconfianza en la vacuna entre los encuestados por el CIS cae al 7,6%, desde cotas de más del 40% que se alcanzó hace unos meses. El 47,6% cree que "cuando tengamos una o varias vacunas contra la volverá a poder hacer todo lo que hacía antes" y el 25% cree que "de momento, no", principalmente porque "tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos" (29,9%) porque "no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado, duda de su eficacia" (21,9%) o porque "ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y la vida no va a ser igual" (21,2%).

Según este primer CIS del año, casi dos tercios cree que las autoridades políticas deberían haber tomado medidas más drásticas, frente al 25,8% que cree que las que se han adoptado "son adecuadas" y "necesarias". Según el CIS, el 2,1% opina que "no había (hay) que tomar medidas que limiten las libertades. El instituto de opinión no ofrece a los encuestados elegir entre qué medidas concretas se podrían tomar o haber tomado.

Desde un punto de vista un poco más positivo, la pandemia ha hecho que los ciudadanos se preocupen más del bienestar físico y mental de las personas a las que quieren o que valoren más "lo que se tiene", como la vida, la familia y la salud". Este es el principal cambio mental que ha obrado la pandemia para el 14,5% de los encuestados, mientras que el 15% se ha dado cuenta de "la fragilidad de la vida" y de la necesidad de "vivir el momento presente". Por el contrario, el 12,3% vive "con miedo miedo, temor e intranquilidad".

Curiosamente y frente a el aumento del insomnio que han identificado los expertos como una de las consecuencias psicológicas de la pandemia, los encuestados por el CIS dicen que duermen más o menos igual que antes y sin pesadillas. El 61,5% dice dormir "prácticamente igual" que antes, el 14,2% está durmiendo más y el 23,6%, menos. Solo el 12,8% dice tener ahora más pesadillas.

Aunque un 6% dice que ya "no se arregla todos los días" y un 5,7% "pone menos esmero en los cuidados personales", el 76,2% "mantiene las mismas costumbres y horarios".

Triajes y vacuna

Nueve meses después de declararse la pandemia y de que esta llegara oficialmente a España, el 6,7% dice haber padecido el coronavirus, el 33,7% ha tenido algún familiar enfermo, el 47,4% a un amigo y el 75,9% a un conocido. El 7,3% de los encuestados tiene algún familiar fallecido de Covid, el 8,6% a algún amigo y el 27,9% de algún conocido.

En este contexto, el CIS de este jueves pregunta por una de las grandes polémicas durante la primera ola, cuando los numeroso casos y la falta de recursos llevaron a los médicos a decidir quién ingresaba en una UCI y quién se quedaba fuera. Hay división de opiniones entre si 'salvar' a los más jóvenes o a quienes más posibilidades tuvieran de morir y, a una distancia considerable, los encuestados citan a los más ancianos, que forman parte de los grupos prioritarios para la vacunación.

Así, a la pregunta de si elegirían a la persona más joven, a la más enferma o a la más anciana "en el caso de que hubiera escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otros remedios para la COVID-19, el 29,6% respondió que "a la más joven, con más vida por delante"; el 26,2% a la persona "más enferma, con más riesgo de morir" y el 9,6% a la persona más anciana "por ser la más vulnerable".

Menos relaciones sociales

Fuera de los hospitales y de la cara más dura de la pandemia, el CIS que se ha publicado este jueves refleja un evidente cambio de hábitos sociales, referidos sobre todo la relación con amigos y familiares, y también al cambio de mentalidad que, según la encuesta, la pandemia ha provocado.

Por otra parte, y también de acuerdo a las respuestas, la encuesta refleja un cumplimiento prácticamente unánime de medidas de precaución como el uso de mascarillas (las utiliza el 99,2%) o del gel hidroalcohólico (94,2%). Sin embargo, las precauciones no van mucho más allá, según dice el 75%. El 25% restante sí afirma tomar otras medidas, como desinfectar casa, objetos, lavadora o utensilios con desinfectante, alcohol, lejía y ozono (el 44% de ese 25%) o desinfectar los zapatos o dejarlos fuera de casa (el 22,2%).

Precisamente, el uso de las mascarillas o las medidas de higiene son responsables de los principales cambios de hábitos para el 4,8, según un CIS que refleja que lo que más ha condicionado nuestra vida desde el inicio de la pandemia es la distancia física, más con amigos y en relación al ocio que a la familia. El principal cambio para el 39,8% es "la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social"; para el 32,4% En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes) 32,4, "en la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)"; para el 12,6%, por el teletrabajo o por tener más o menos trabajo, y para el 10,3%, en "la reducción o limitación de las relaciones familiares".

Por ejemplo, antes de la pandemia, el 82,4% solía "comer o cenar en días festivos con familiares" y o asistir a cumpleaños o 'santos' de familiares en el 88,7% de los casos. Ahora no lo hace más que el 18,9% y el 11,9% respectivamente.

Abuelos y nietos

Si antes de la pandemia el 88,6% visitaba a sus familiares mayores de 65 años, ahora la tasa es del 36%. Lo que se ha incrementado notablemente es la frecuencia con la que nos comunicamos por videollamada. Antes de la pandemia lo hacía el 30,7%; ahora, el 74,5%.

En este sentido, el CIS apunta también a una diminución de las tareas que antes de la pandemia eran propias de los abuelos. Según las respuestas de los encuestados con hijos menores de edad, el año pasado se encargaban de cuidarlos mientras los padres trabajaban (38,7% de los casos), después del colegio (34,9) o si se ponían enfermos y no podían ir (43,6). La Covid lo ha cambiado y estas tareas son menos frecuentes ahora, 15,3%, 13,5% y 10,4% respectivamente.