Igualtat actualitza el Pla d'actuació en centres per a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental

Així, estableix les mesures de seguretat i higiene per a previndre el contagi de SARS-CoV-2 i les mesures organitzatives i de funcionament.

D'aquesta manera, els centres hauran d'actualitzar els plans de contingència i protocols ja existents amb mesures de prevenció i higiene en recurs, anàlisi de les infraestructures del centre possibilitat de diferenciar les àrees i ús dels espais comuns, així com les característiques de les persones usuàries per a individualitzar el pla a cada persona.

Haurà d'incloure alhora un pla d'atenció, l'organització de tallers, i del menjador i del transport, establir grups homogenis o de relació-convivència estable, regular les eixides i entrades en els centres residencials i en les vivendes de les persones convivientes i professionals i les eixides i entrades en els centres d'atenció diürna i ambulatoria.

Així mateix, hauran d'establir el procediment de suspensió de l'activitat en cas de sospita per simptomatologia compatible o cas confirmat de Covid-19, en cas dels centres d'atenció diürna i ambulatoria, fixar un pla de continuïtat de l'activitat davant possibles baixes del personal com a conseqüència de la pandèmia i assegurar la disposició d'estoc de material sanitari i de prevenció per a afrontar almenys quatre setmanes en cas d'una situació d'emergència sanitària.

De la mateixa manera, s'haurà de coordinar amb els servicis externs que presten servicis en el centre i amb els proveïdors, establir la neteja i desinfecció de les superfícies i espais en contacte amb les persones usuàries amb sospita o malaltia per SARS-CoV-2, la gestió de residus i qualsevol altra mesura que determinen les autoritats sanitàries competents.

A més, el pla dels centres d'atenció diürna haurà de garantir, en cada nivell d'alerta estipulat, com a mínim una atenció directa, depenent de les característiques físiques de cada centre.

INFROMACIÓN A LES FAMÍLIES

La resolució assenyala que s'haurà d'informar a les persones residents, familiars, tutores o afins i treballadores del centre sobre les accions que s'estan prenent per a protegir-les de la Covid-19 i sobre els canvis en les activitats que s'oferisca segons l'estat d'alerta en què es trobe el territori on se situa el centre.

Per la seua banda, les famílies hauran de comunicar qualsevol incidència en l'àmbit de la salut de la unitat de convivència que puga alertar d'un possible contagi de Covid-19 o contacte estret i en tal cas no podrà incorporar-se.

Així mateix, es regulen les eixides vacacionals, les eixides terapèutiques i per raons de salut, les de persones residents autònomes, i les visites en cas de força major, que es per a l'alleujament de la descompensació neurocognitiva de la persona resident quan així ho considere l'equip tècnic professional del centre.

A més, es garantirà sempre el contacte amb familiars i persones tutores o reunides a través de mitjans telemàtics o, en defecte d'açò, es facilitarà informació telefònica personalitzada a la persona familiar, tutora o reunida de referència per al centre sobre la situació de la persona resident.