Cvirus.- Cinc municipis de l'Horta afectats pel tancament perimetral acorden també el de les seues zones comercials

En un comunicat conjunt, els alcaldes de les cinc localitats, dos d'elles, Sedaví i Massanassa amb tancament perimetral per la seua situació epidemiològica i altres tres, Alfafar, Llocnou de la Corona i Benetússer, confinades "per la vinculació de la trama urbanística" amb els anteriors, expliquen les decisions d'una reunió telemàtica conjunta amb les seues respectives Policies Locals i Guàrdia Civil d'Alfafar, per a coordinar l'operatiu amb motiu del tancament, en vigor des d'aquest 7 de gener i durant 14 dies.

Els cinc alcaldes i alcaldesses, que han creat un grup de treball permanent juntament amb els agents dels cossos i forces de seguretat i tècnics municipals per a fer front a qualsevol imprevist, han acordat a partir d'aquest mateixa nit perimetrar els accessos a cada nucli poblacional "incloses les zones industrials i comercials", on solament es permetrà l'accés o eixida del nucli "per les causes justificades que estableix el nou decret de la Generalitat, tals com desplaçaments per motius laborals, educatius, sanitaris o altres causes degudament justificades".

Els màxims responsables municipals d'aquestes cinc localitats han fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva per a complir amb les restriccions i noves mesures "amb la finalitat de baixar el nivell de contagis i fer front comú a la pandèmia, que està afectant amb major virulència en aquests moments als nostres pobles".

ALFAFAR

Des de l'Ajuntament d'Alfafar, on està situat Ikea, han remès un altre comunicat en el qual assenyalen que davant el "descontrol de la Generalitat Valenciana", ha decidit aplicar "les mateixes restriccions comercials que té el municipi a la seua zona comercial".

"La imposició del tancament perimetral del municipi no estava prevista en la roda de premsa del president de la Generalitat i la seua decisió d'incloure-la va ser posterior", assenyala el consistori, que afegeix que "aplicarà la mateixa norma a tot el municipi, sense diferenciació territorial o de zona".

En aquesta línia, insisteix que "contràriament a la informació que ha pogut ser publicada no existeix resolució per part de la Conselleria de Sanitat que supose un afectació diferenciat de la zona comercial respecte a la de la resta del municipi, per la qual cosa el consistori procedirà a aplicar i vigilar l'aplicació d'exactament la mateixa normativa en tot el municipi, amb l'ajuda de Guàrdia Civil i Policia Local".

L'Ajuntament insisteix que aquest tancament perimetral "és una mesura restrictiva que se li ha imposat al municipi per motius de caràcter urbà i de proximitat amb altres localitzacions que sí s'incloïen entre les mesures presentades per Presidència" i el seu alcalde, Juan Ramón Adsuara, considera que la seua inclusió "demostra una important falta de coordinació".

"L'objectiu prioritari és i a van seguir sent sempre les persones, però hem de donar certeses, no pot ser que per a la Generalitat en el matí Alfafar no es confine, en la vesprada sí i que unes hores més endavant llegim que volen excloure la zona comercial, no pot ser".

"Hem de ser seriosos, és el mínim que ens exigeixen els nostres veïns, no pot haver-hi ciutadans de primera i de segona, ni comerços de primera ni de segona", ha indicat i ha resumit: "Per tant, la zona comercial quedarà oberta solament per als veïns dels municipis d'Alfafar, Benetússer, Sedaví, Massanassa i Lloc Nou, respectant les mateixes limitacions en qualsevol part d'aquests cinc municipis".