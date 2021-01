Toñi Moreno, sobre su experiencia como madre y el progenitor de su hija: "Fue por donación. Lola es hija de una madre"

El año 2020 comenzaba con una de las mejores noticias que Toñi Moreno podría esperar. Ser madre era uno de los propósitos que la presentadora se había fijado y, con 46 años, cumplió su sueño con el nacimiento de Lola. Desde entonces, la presentadora se ha volcado por completo en el cuidado de la pequeña y no duda en compartir cómo está viviendo la maternidad.

Toñi ha dado la bienvenida al 2021 compartiendo con sus más de 700.000 seguidores en Instagram una charla en la que ha hecho referencia a su experiencia, también reflejada en el libro que acaba de publicar: Ser madre después de los 40. La verdad del cuento.

En su obra, la catalana defiende a capa y espada la maternidad en solitario y ha sido muy clara, hablando sin tapujos, sobre el progenitor de su hija.

Conseguir su objetivo no ha sido, precisamente, un camino de rosas para Toñi Moreno, quien intentó quedarse embarazada con 35 años: "Yo con 35 años lo intenté, pero no lo conseguí y hasta me inventé un programa para Cuatro que se llamaba El sentido de la vida. Pero como no me quedaba, lo aparqué y lo he retomado con 45. Pero siempre me ponía a tope: lo intento tantas veces y, si no, no pasa nada porque voy a ser igualmente feliz sin ser madre".

"Yo creo que la presión social y la presión que nosotras mismas nos ponemos no ayuda", continúa la presentadora en la grabación. "A mí lo que me ha ayudado es pensar que, si no me quedaba embarazada, tampoco pasaba nada", comenta Toñi al recibir un mensaje de una fan que le explicaba su "frustración" al no conseguir quedarse en estado.

Sin embargo, la presentadora ha reconocido que, desde que nació la pequeña Lola, siente miedo: "Desde que ha nacido Lola tengo miedo a todo, pero con el miedo no se va a ningún lado. Cuando uno siente la necesidad de hacer algo y te lo marca el corazón, hay que hacerlo. ¡Y da igual lo que opinen los demás!".

Los seguidores de Toñi también se han interesado por el progenitor de la niña, ante lo que la presentadora ha mostrado su opinión con respecto a este tema tabú: "Es por donación, así que Lola es hija de una madre. Somos una familia monoparental".