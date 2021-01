Colegio Enfermería dice que retraso en vacunación en La Rioja está "en la gestión y planificación"

Como recuerda hoy el colectivo en una nota, "la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en unas declaraciones realizadas ayer, ha indicado que "faltan manos para vacunar" y también ha alabado "lo bien que lo están haciendo en Asturias".

El Colegio de Enfermería de La Rioja "no puede por menos que responder a las palabras de nuestra presidenta, recordando que la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes es prácticamente la misma en Asturias que en La Rioja, luego puede ser que el problema no esté en la escasez de enfermeras".

"Quizás -apuntan- el problema resida en la gestión y planificación del programa de vacunaciones de la COVID-19, e incluso que, en una sana autocrítica, que los responsables políticos de esa programación estén anulando a los técnicos, que son los que realmente saben".

"¿Ha habido problemas con las vacunas de la gripe? ¿Hemos fallado las enfermeras? El Colegio de Enfermería de La Rioja es consciente de que estamos ante una vacuna que se debe administrar con el doble de dosis y probablemente sea mayor el número de peticionarios que para la de la gripe, pero según todos los planteamientos de los expertos habrá un espacio de tiempo mucho mayor que el de la campaña de la gripe para lograr ese porcentaje deseable de inmunización de la población", recalcan.

Pero, añaden, "lo que más nos extraña de estas palabras de Concha Andreu es que las pronuncia a tan solo siete días después de aprobar un Decreto por el que pone a disposición de las Consejerías de Salud y Servicios Sociales todos los recursos humanos y materiales de todas las entidades privadas y Mutuas de accidentes de trabajo de La Rioja".

"E incluso posibilita la compatibilidad del ejercicio profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la prestación simultánea de servicios, entre otros a las enfermeras y enfermeros riojanos", dicen.

Por todo ello, desde el Colegio de Enfermería de La Rioja "nos atrevemos a sugerirle que se respete la capacidad de decisión necesaria a quienes habitualmente planifican y ejecutan el cumplimiento de los planes de vacunaciones de nuestro calendario, las enfermeras tenemos esa capacidad ya demostrada en muchos años".

También "que se pidan voluntarios para crear equipos de vacunación, dentro de su jornada laboral o haciendo una jornada complementaria, ya sean de las administraciones públicas o del sector privado, ahora que los ha puesto usted a todos -vía Decreto- en el mismo barco".

En tercer lugar, plantean que "esos medios privados y Mutuas de accidente que también participan en la campaña de la gripe, lo hagan en la vacunación COVID-19. Le sugerimos que sea Atención Primaria quien los coordine".

Y "finalmente que los alumnos de 4º del Grado de Enfermería, a los que todo el mundo reclama, probablemente aquí sí que podrían realizar funciones adaptadas a su actual grado de preparación y ser correcta y efectivamente supervisados por un profesional tal y como exige el Decreto".

En La Rioja "contamos con 2.030 enfermeras colegiadas (los datos dicen que para cumplir las ratios europeas deberíamos contar con 600 más), que en este momento de la pandemia se encuentran, en muchos casos, fatigadas y emocionalmente saturadas, pero aún podemos aportar el esfuerzo suficiente para llevar a cabo la vacunación de la población".

"Si con los medios de Atención Primaria no llega, pida colaboración, porque probablemente la encontrará. Pero eso sí, le rogamos que si los plazos previstos para la vacunación no se cumplen, no nos eche la culpa", finalizan desde el Colegio de Enfermería de La Rioja.