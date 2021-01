Cvirus.- Alacant anuncia noves mesures i posa a disposició les seues dependències per a reforçar la vacunació

Aquestes mesures, igual que les noves restriccions de la Generalitat, entraran en vigor a partir de les 00.00 hores d'aquest dijous i fins al pròxim 31 de gener. L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, va celebrar aquest dimarts una reunió d'urgència amb els servicis municipals afectats per a estudiar la nova situació, ha indicat el consistori en un comunicat.

L'alcalde ha destacat la "profunda preocupació" de la situació real que ha donat a conéixer el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló. "Per damunt de qualsevol altra consideració, ens preocupa i importa la salut i la seguretat dels alacantins i que hi haja la màxima col·laboració i suport entre administracions perquè les mesures adoptades complisquen amb l'objectiu d'atallar els contagis i acabar amb la pandèmia", ha assenyalat el primer edil.

Barcala ha assenyalat que "són massa les vides ja perdudes i massa el dolor acumulat com para no apel·lar a la responsabilitat de tots en un esforç més".

Per açò, l'Ajuntament ha adoptat una sèrie de mesures, "sense perjuí que puguen ser ampliades o complementades en un futur en funció de l'evolució de la pandèmia i de la resta de resolucions que la Generalitat puga acordar".

MESURES

En primer lloc, pel que fa a la campanya de vacunació, l'Ajuntament ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat les dependències municipals necessàries per a servir de centres de vacunació, "si els centres de salut foren insuficients per a atendre el compliment del calendari".

A més, s'intensificaran les tasques de control i vigilància i la distribució de mig de protecció, amb nous repartiments de mascaretes a la població. En aquest sentit, l'alcalde ha anunciat dos nous repartiments programats la setmana vinent, a majors de 65 anys en els centres socials i a continuació a tota la població per butiada. També es reforçaran les mesures d'assegurament (termòmetres, càmeres tèrmiques, etc.) en els accessos d'atenció al públic de les dependències municipals.

L'alcalde ha oferit el "màxim suport i cooperació" de l'Ajuntament d'Alacant amb l'administració autonòmica i sanitària en l'aplicació de les restriccions acordades per la Generalitat. Per açò, l'Ajuntament procedirà al tancament i precinte de les zones de jocs infantils en els parcs i bulevards, restringirà l'ús dels parcs públics a partir de les 20.00 hores i, en particular, s'establirà un pla de xoc contra el botelló de 17.00 a 22.00 hores.

Barcala traslladarà l'oferiment de participació en el grup de treball anunciat pel 'president' per a l'estudi i adopció de mesures de suport i ajuda als sectors econòmics més afectats per les noves restriccions acordades per la Generalitat.

També s'estableix un Pla de reforç del control i vigilància d'aforaments per mitjà de la Policia Local en les àrees comercials i en els accessos als centres comercials, en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Policia Autonòmica.

Barcala també ha anunciat que es mantindran les àrees peatonalitzades en els caps de setmana, al mateix temps que es procedirà al reforç del control per la Policia Local dels nous horaris de restricció a hoteleria i restauració, entenent el cessament del servici de taules a les 17.00 hores.

El primer edil s'ha oferit també a mediar davant el Consell respecte a les ajudes als sectors econòmics afectats per les noves restriccions i a liderar la seua reivindicació enfront de la Generalitat.

D'altra banda, el consistori autoritza als establiments d'hoteleria i restauració per a avançar l'horari per a depositar la brossa en els contenidors a partir de l'horari de tancament de les 17.00 hores. A més, l'alcalde ha anunciat que es procedeix a la suspensió de tots els esdeveniments municipals programats a partir de l'entrada en vigor de la resolució de la Generalitat.

L'Ajuntament mantindrà el reforç de la neteja dels centres escolars, tancarà les instal·lacions i esdeveniments culturals a les 21.00 hores i establirà una reducció dels aforaments d'exposicions, espais museístics i biblioteques municipals al 30%.

Així mateix, s'avança l'horari de tancament de totes les instal·lacions esportives municipals a les 21.30 hores, de manera que els usuaris de les mateixes disposen del suficient marge per a retornar als seus domicilis abans del toc de queda, se suspèn la competició de Jocs Escolars i els partits federats o de qualsevol altra índole en les categories prebenjamín, benjamí i aleví. Per contra, en les categories infantil, cadet, juvenil i sènior no es produeixen canvis, per la qual cosa les trobades podran continuar celebrant-se amb total normalitat.

Finalment, s'estableix un límit màxim de 25 participants i la condició que conformen grups estables, evitant contactes amb altres grups d'activitat, per als entrenaments per edats en les diferents categories esportives, igual que en les Escoles Esportives i Cursos organitzats per la Regidoria d'Esports.