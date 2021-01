Almenys sis municipis valencians retarden la tornada a les classes per la pandèmia i l'onada de fred

Els municipis valencians de Requena, Alfafara, Beneixama, Villena, Ibi o Sollana, entre altres, han ajornada la tornada a les classes, prevista per a aquest dijous, 7 de gener, davant l'onada de fred i la situació sanitària a causa de la Covid-19.

Així ho ha indicat el sindicat STEPV, que ha insistit que la Conselleria d'Educació retarde de forma generalitzada l'inici de les classes perquè, han alertat, "a la greu situació de la pandèmia se suma l'onada de fred" que afecta la Comunitat.

Des de l'organització sindical han manifestat que no entenen com la Conselleria d'Educació o el Govern valencià "no han decretat l'ajornament de la represa de l'activitat lectiva". Al mateix temps, han advertit que el professorat està "desconcertat" perquè "l'administració no ha suspés el retorn de les classes de forma generalitzada, mentre alguns ajuntaments, que estan actuant amb la responsabilitat que li falta a la Conselleria i al govern valencià, sí que ho han fet per l'alerta sanitària i la meteorològica".

Per això, el col·lectiu ha insistit que es prenga aquesta mesura i l’ha alertat: "Demà s'exposarà al professorat i a l'alumnat a unes temperatures a les aules que fan incompatible la docència, però també amb l'angoixa de reprendre l'activitat en espais tancats quan estem en unes xifres de contagis molt similars a les del mes de març".

A més, STEPV ha assegurat que hi ha 234 llocs de treball que aquest dijous "no seran ocupats per cap docent perquè no s'incorporaran fins a l'11 de gener a pesar que estan adjudicats des del passat 30 de desembre".

"És incomprensible i absurd que el professorat no adjudicat s'incorpore dilluns i les escoles estiguen obertes aquest dijous en aquesta situació tan adversa, tant per l'evolució de la pandèmia com per les baixes temperatures a les quals s'haurà d'enfrontar el professorat i el nostre alumnat", han afirmat des del sindicat.

Finalment, s'han preguntat "com és possible que el govern valencià no reaccione davant aquesta situació i haja decretat ja l'ajornament de la represa de l'activitat lectiva com han fet altres territoris de l'estat o altres països europeus".