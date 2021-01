La bretxa entre PSPV i Compromís s'engrandeix després de l'aglomeració en Reis

L'aglomeració de persones que es va produir aquest dimarts a la vesprada en la plaça de l'Ajuntament de València just abans de la recepció dels Reis Mags en el Saló de Cristall de l'Ajuntament va acabar en un nou enfrontament entre el PSPV-PSOE i Compromís, socis de Govern tant en el Consistori com en la Generalitat, amb una batalla dialèctica en xarxes socials en la qual es van prodigar tant la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, totes dues socialistes, com la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, líder de la coalició valencianista.

L'acte, que en teoria anava a passar del format tradicional de la cavalcada a una recepció a l'interior de la Casa Consistorial, va donar principi en la plaça, amb l'arribada de les ses majestats d'Orient amb autobús descapotable. Se suposava que era secret, però centenars de persones es van acabar amuntegant enfront de les tanques donant el caràcter per als vianants de la plaça i la seua cèntrica ubicació. A diferència de la Nit de Cap d'Any, quan l'enclavament es va tancar per a evitar festes espontànies, aquesta vegada no va ser clausurada.

Per a entendre el rerefons de la nova bretxa política valenciana, que aprofundeix en les ja obertes per la negociació dels pressupostos del Consell o per la crisi de l'estafa en l'EMT de València, cal tindre en compte dos factors. D'una banda, eixa vesprada s'acabaven de comunicar les xifres diàries més dramàtiques de la pandèmia fins al moment, amb 3.930 contagis i 85 morts. Per un altra, només 24 hores abans, el president Ximo Puig i la consellera Barceló van comunicar l'enduriment de les restriccions que entren aquest dijous en vigor, i que precisament en Compromís consideren que haurien de ser més contundents, fins i tot de confinament general.

La titular de Sanitat, en un missatge publicat en Twitter, va afirmar que la imatge de les persones concentrades en la plaça i les seues conseqüències "eren evitables si s'hagueren complit les recomanacions de Sanitat". En aquesta línia, va afegir: "Havia d'evitar-se coste el que coste la concentració de persones", al mateix temps que va titllar aquest fet de "lamentable".

En resposta a aquest missatge, la vicepresidenta Oltra, va replicar: "Sí, lamentable. I també evitable, consellera...". A més, va titllar d’"incomprensible" l'aglomeració de persones i va afegir: "No podem callar en la situació de gravetat en què estem vivint".

Sí, lamentable. Y también evitable, Consellera... 👇👇👇👇 pic.twitter.com/LGW0IYZKB8 — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) January 5, 2021

Per part seua, la vicealcaldessa Sandra Gómez va interpel·lar a Oltra que ella mateixa "havia demanat a companys" de la vicepresidenta "que anul·laren els autobusos" i va agregar: "Per lleialtat no he airejat públicament la discrepància com tu contínuament fas. Però és inassumible que damunt culpabilitzes a la consellera d'un acte organitzat per un company teu".

Aquest dimecres, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha assegurat, després de les crítiques rebudes , que va ser en un moment "puntual" quan en l'exterior de l'Ajuntament les persones que estaven en la plaça, sense convocatòria prèvia, es van acostar a les tanques i ha apuntat a "millorar" els protocols per a "assegurar que no hi haja cap escletxa, ni tan sols puntual, en què es puguen veure compromeses les mesures sanitàries".

L'edil ha lamentat la situació que es va produir el dimarts i ha reiterat que es van seguir "totes les indicacions i normes de les autoritats sanitàries", publicades tant en el BOE com en el DOGV, "igual que s'ha fet en totes les activitats que s'han organitzat per part de l'Ajuntament al voltant de les festes de Nadal", ha finalitzat.

L'oposició demana dimissions

L'oposició municipal també s'ha sumat a les crítiques per la planificació de l'esdeveniment. Així, la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha anunciat que el PPCV demanarà en Les Corts la compareixença de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i de l'alcalde de València, Joan Ribó, per "permetre la imprudent" celebració i demanaran responsabilitats.

El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, exigirà la dimissió del regidor Galiana i la reprovació de Ribó. En la seua opinió, "tampoc té perdó que això succeïsca el mateix dia que a l'hostaleria se li imposen noves restriccions", ha conclòs.