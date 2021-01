Belén Esteban salta contra la misteriosa felicitación de María José Campanario a 'Sálvame': "Es una cerdada"

La misteriosa felicitación de María José Campanario al programa Sálvame provocó diferentes reacciones entre los colaboradores del programa de corazón de las tardes de Telecinco.

Entre las más destacadas se encontró la de Belén Esteban, que este martes no daba crédito a lo que estaba viendo.

Según anunció el espacio, la odontóloga y mujer de Jesulín de Ubrique les había mandado una felicitación, aunque no podían enseñarla a cámara, por lo que solo los colaboradores y la presentadora, Paz Padilla, podían verla.

Las primeas en verlos fueron la gaditana y la de Paracuellos. "¿Perdona? ¿Nos ha mandado esto?", se preguntaba Paz.

Por su parte, la de San Blas no daba crédito al mensaje: "¿Tú ves esto normal? Es una cerdada".

La presentadora reproducía parte del contenido para que nos hiciéramos una idea y reproducía: "Cuando te has portado mal todo el año y quieres arreglarlo el último minuto y te vuelves muy amable con Papá Noel… Mucho, mucho, pero mucho, mucho".

Entonces, llamaron a Rafa Mora y Mila Ximénez, que se quedaron igual de sorprendidos. "Yo pensé que no estaba bien de la cabeza, ahora lo confirmo y me parece una cerda, yo se lo mandaría a sus hijos adolescentes ¡Tú no estás bien chavala, acuéstate antes!", aseguró la veterana colaboradora.