PSPV defiende que exigió suspender la llegada de Reyes, lamenta el "espectáculo" y pide "responsabilidades"

En este sentido, Gómez ha invitado a "reflexionar" sobre la conveniencia de llevar a cabo actos como el de este martes y ha abogado por "anularnos" porque "la administración tiene que ser ejemplo de prudencia, ejemplaridad y responsabilidad", ha indicado el PSPV en un comunicado.

La vicealcaldesa ha insistido en que este martes los socialistas "reiteraron la necesidad de que suspendiera el trayecto" para "evitar situaciones como la que se vivió en la plaza del Ayuntamiento, por coherencia con las medidas anunciadas por el Consell esa misma mañana". Así, la formación planteó que el acto se circunscribiera a la recepción del interior de la Casa Consistorial.

"La reflexión que creo necesaria hoy es que hay que anular los actos públicos y dar ejemplo desde la administración", ha continuado la vicealcaldesa. "Pedimos a la ciudadanía esfuerzos para contener el virus y los primeros que tenemos que hacerlos somos las administraciones", ha defendido.

Por todo ello, Gómez ha abogado por "aprender de lo ocurrido" al tiempo que ha pedido "coherencia, prudencia y menos hipocresía". En este sentido, ha expresado su "malestar" por "el espectáculo que se produjo en las redes sociales" entre miembros del PSPV y Compromís.

"La ciudadanía no quiere que cuando algo sale mal nos tiremos los trastos a cabeza. La ciudadanía espera vernos trabajar unidos para superar esta crisis", ha manifestado.

Al respecto, la dirigente socialista ha afirmado que "igual que le hemos pedido a la oposición que se sumara al pacto de reconstrucción, ahora debemos tener un plus de responsabilidad e ir todos a una" y ha puntualizado: "Lealtad no es sumisión pero discrepar no es hipocresía y teatro para pedir una cosa por la mañana y por la tarde hacer otra".

Finalmente, la vicealcaldesa de València ha advertido de que este "es un doble juego que siempre sale mal". "Tenemos que aprender a asumir los errores de manera colectiva cuando se comenten y asumir las responsabilidades que cada uno tiene para hacer frente a la crisis", ha zanjado.