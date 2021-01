'Espejo público' recibe en directo varios reproches del rey Gaspar: "Para vosotros carbón, que no os habéis portado bien"

Este martes, todos los niños y muchos adultos estaban deseosos de que llegaran los Reyes Magos. Incluso tenían ganas los miembros del equipo de Espejo público, que acudieron a la Fundación Manuela de Granada que reparte juguetes entre los pequeños para entrevistar a los monarcas. Sin embargo, las respuestas que recibieron no eran lo que esperaban.

Una reportera del magazine matutino de Antena 3 se desplazó hasta la ciudad andaluza este 5 de enero y habló con el rey Gaspar con mucha ilusión, pero no se imaginaba los reproches que tendría preparados para ella.

"Le traigo aquí la carta de Susanna Griso", le comentó la periodista, a lo que el monarca de barba rubia le respondió: "¿Qué pasa, no ha tenido tiempo de echarla antes?".

"No, no ha habido tiempo", contestó ella y enumeró a todo el equipo del programa, que está muy ocupado y "ahora tienen mucho trabajo". "Sí, muchísimo. De hecho, tenemos carbón preparado para los directores de vuestro programa porque no se han portado muy bien", sentenció Gaspar antes de despedir la conexión.