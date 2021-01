Kiko Hernández estalla en 'Sálvame' contra los que van de fiesta: "Si luego tienen síntomas graves, que se mueran"

A pesar de que hemos vivido un 2020 marcado por la pandemia y aún queda para poder volver a la normalidad, muchas son las personas que parecen no enterarse o no querer enterarse de la gravedad de la situación. Ignorando las medidas sanitarias y pensando más en su entretenimiento o libertad, hay gente que acude a fiestas masivas ilegales.

Esto es algo cada vez más recurrente que está haciendo a muchos mostrar su enfado públicamente, como a Iker Jiménez. Pero la última de las personalidades que ha estallado contra ellos ha sido Kiko Hernández, pues están tratando este tema de cerca en Sálvame después de que se conociera la noticia de la fiesta ilegal que organizó un inquilino en la casa de Leticia Sabater y a la que acudieron famosos como Cristini Couto, de La casa fuerte 2.

"Entiendo que hace dos meses la gente no se enterara, pero a 5 de enero, con más de 50.000 muertos, simplemente tengo que decir que el que hace eso es un hijo de puta", sentenció este martes. "Pido disculpas por la palabra, pero el que hace esto cuando ya tiene todo tipo de información y contagia, enferma y mata a gente inocente, sois unos hijos de puta".

Mila Ximénez, como otros compañeros, se sumó también a esta queja: "Si no nos enteramos vienen mañana a un debate... Una fiesta con 50 personas, nos lo estamos tomando con una tranquilidad que me está cabreando muchísimo. Aquí algunos estamos cumpliendo con las normas y ves a otros como si no estuviese pasando nada. Los encerraba en casa de Leticia Sabater dándoles un poquito de pan y de comida y que estén juntos ahí los 10 días seguidos".

Y es que la exconcursante de GH VIP 7 está en plena batalla contra el cáncer de pulmón que tiene, por lo que es una paciente de riesgo: "Mi médico me prohíbe ir al centro comercial porque hay 70 hijos de puta que no llevan mascarillas y me lo pueden contagiar".

Hernández continuó su crítica proponiendo el escarnio público de estos irresponsables. "¿Por qué no hacemos una lista de los tontos, de los hijos de su puñetera madre? Para que sepan quiénes son esta gentuza, porque mañana se pueden juntar con nosotros", dijo. "A los irresponsables que no los atienda la Seguridad Social, y si van con síntomas y se están muriendo, que se mueran. ¡Lo que no se puede hacer es esto!".