Devolvió un sobre con 200 euros perdido en Nochevieja... y el "karma" le premia con el segundo premio del Niño

Una vecina de Cigales (Valladolid) ha ganado 75.000 euros con el segundo premio de la Lotería del Niño, gracias al 3.436 y según ella también "al karma", ya que el día de Nochevieja se encontró un sobre con 200 euros y decidió devolverlo a su dueño.

La suerte por fin se ha encontrado con Laura Reinoso, de 41 años, quien en 2013 se quedó "a un solo número" de ganar 1,8 millones de euros en la Bonoloto, y quien ahora celebra "como una loca" poseer el único décimo del segundo premio del Niño vendido en el Bar Menfis, propiedad de su familia.

De hecho, minutos después de saberse ganadora, Laura estaba atendiendo tras la barra, en una mañana que la tiene "temblando" de los nervios desde que ha descubierto su suerte en el sorteo de este miércoles. "Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado. Me he puesto como una loca", ha relatado la ganadora, todavía nerviosa, quien "creía que iba a 'palmar' 320 euros en décimos" y al final ha ganado 75.000 con un número que le proporcionó el azar.

Lo asocia al karma, tras encontrarse un sobre en Nochevieja con 200 euros y, ante la posibilidad de quedárselo, optó por devolver el dinero a su dueño.

"Me han devuelto con creces esos 200 euros", ha contado entusiasmada Laura, quien no tiene pensado derrochar la ganancia y espera administrarlo con cabeza. "No quiero jubilarme con 67 años para morirme. Me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien", ha deseado.

Es la tercera vez que el Bar Menfis otorga un gran premio en cualquier tipo de lotería, pues hace unos quince años un vecino del pueblo ganó 438.000 euros gracias a la Primitiva. Además, Laura ha recordado cuando el negocio lo regentaba su padre y repartieron diez millones "de las antiguas pesetas, que por entonces era muchísimo". Por el momento y aunque ha prometido no hacer grandes gastos ante su deseo de ahorrar, la ganadora tocada por la magia del karma ha pedido a su hermana librar el resto de este día de Reyes que promete no olvidar nunca.