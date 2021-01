Bonig pide a Puig un plan de choque con la sanidad privada para "combatir" el "colapso actual"

Bonig ha señalado que la situación sanitaria en la Comunitat Valenciana "está descontrolada", por lo que ha remarcado la "urgencia" de un plan de choque para "derivar a la privada las operaciones aplazadas por la Covid-19 y que se están paralizando en los hospitales públicos", ha indicado el PPCV en un comunicado.

"Es absurdo que no se utilicen todos los recursos para la prevención, el diagnóstico, la vacunación o la atención sanitaria. Todos los recursos sanitarios, públicos o privados, deben ponerse al servicio de la salud", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que "no puede ser que la Sanidad pública colapse mientras los recursos no estén al cien por cien".

Bonig ha lamentado que "mientras la sanidad pública está saturada y no se atienda a la gente correctamente, la colaboración público-privada no está al cien por cien".

"La Comunitat Valenciana lidera la ocupación de camas hospitalarias con pacientes Covid hospitalizados, con 41,5 por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es 25,4, y todos hemos visto las imágenes de camas en los pasillos, pero parece que Puig y Barceló siguen sin darse cuenta de la necesidad de dejar a un lado la ideología para salvar vidas", ha aseverado.

En este sentido, la líder 'popular' ha pedido a Puig que "se dedique menos a la propaganda y más a gestionar". "Hay que primar la salud de los valencianos", ha afirmado. Así, ha remarcado que desde el PPCV le han ofrecido al 'president' medidas en materia sanitaria, educativa y social "que pedimos que se apliquen y a las que sigue sin hacer ni caso".

"Nadie entiende, por ejemplo, que en estos momentos se siga rechazando realizar test de antígenos en las farmacias, test generalizados en educación, enfermeras en los colegios, que se desprecie a los trabajadores MIR o siga adelante la reversión del hospital de Torrevieja con la inestabilidad que eso provoca en el personal", ha asegurado Bonig.

Finalmente, la presidenta del PPCV ha criticado a Puig por "lanzar continuamente mensajes contradictorios a la población sembrando desconfianza en los valencianos". "Por un lado exige unas cosas a los ciudadanos que luego son los primeros en incumplir como vimos ayer en València con la recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento. Toma decisiones sin consultar con los sectores afectados y sin tener en cuenta a los técnicos", ha lamentado.

"Es inevitable ir al fracaso. La gente está desconcertada ante tanto caos y falta de rigor", ha zanjado.